На рынках резко упали цены на розовые помидоры: их слишком много

Сегодня в Украине резко выросло предложение тепличного помидора. Рост предложения наблюдался последние два дня, но особенно резко это проявилось во время утренней торговли 17 июня 2020 года на оптовых рынках страны, когда очень много производителей и посредников привезли собственную продукцию. Об этом сообщает EastFruit.

Особенно сложная ситуация с розовым помидором – его предлагают непропорционально много, поэтому и цены на него оказались ниже, чем даже на красный. Утром оптовые цены на розовый помидор опускались до 10-15 грн/кг за реальные сделки (37-56 центов США за кг). Даже за красный давали 14-16 грн/кг (52-60 центов). Желтый помидор продавался дороже всего – по 15-17 грн/кг (56-63 цента). Правда ближе к обеду цены увеличились на 3-4 грн/кг, но и объёмы торговли снизились.

Не смотря на падающие цены, активность оптовиков оценивается как низкая. Все фермеры отмечают, что обилие предложения мешает продавать. Практически все закупщики, после того, как озвучена даже очень приемлемая цена на томат, начинают торговаться, чтобы ее сбить ещё более. Многим это удаётся, особенно если производитель спешит распродать продукцию.

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