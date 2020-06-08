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08 июня 2020, понедельник, 23:18 539
Экономика 2020-06-08T23:18:43+03:00
Українські Новини
Картошка дешеветь не будет: эксперты дали прогноз цен на рынке

Картошка дешеветь не будет: эксперты дали прогноз цен на рынке

Надежда Комендантова
Картофель, Цены на продукты, Подорожание продуктов, цены на картошку
Картофель. Фото: all.biz
Картофель. Фото: all.biz

В то время, как фермеры утверждают, что запасов отечественного картофеля хватит до августа, из-за прошлогоднего неурожая Украину завалили импортной картошкой. При этом отечественный рынок картофеля может остаться нестабильным и в будущем сезоне, а овощ будет дорогим.

Такие прогнозы озвучили аналитики проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты", пишет "Сегодня". 

"Основными факторами, которые будут влиять на ценообразование, будут погодные условия в период вегетации и активность сельского населения Украины, которое традиционно выращивает более 95% от общего объема картофеля", – говорят эксперты.

По предварительным данным аналитиков, площади под картофелем у профессиональных производителей если и вырастут, то незначительно.

"Увеличить объемы производства может себе позволить далеко не каждый, ведь цены на качественный посадочный материал составляют 1200-1400 евро/т, также защита растений нуждается в регулярных и достаточно дорогих работах, а некоторые производители еще и используют капельное орошение", – объясняют эксперты.

С другой стороны, все больше картофеля реализуется через супермаркеты, которые могут работать только с профессиональными производителями при наличии всех необходимых документов.

"Учитывая мизерную долю профессионального производства в сегменте картофеля, на сегодняшний день очень мала вероятность удовлетворить украинских потребителей отечественной продукцией в течение нового сезона. Остается надеяться, что в хозяйствах населения внимание к выращиванию картофеля увеличится, а погодные условия, которые сейчас являются неблагоприятными для выращивания картофеля, в течение всего сезона вегетации будут более удачными, чем в прошлом году", – уверены аналитики.

По их мнению, цены на картошку в следующем сезоне могу оказаться даже выше, чем в этом. Снизить цены позволит только хороший урожай качественного картофеля в хозяйствах населения, считают эксперты.

Как сообщали Українські Новини, Украинская ассоциация производителей картофеля прогнозирует, что из-за перепроизводства молодого картофеля в текущем году в случае проблем с реализацией на рынках производители могут оставлять его на полях.

Тем временем, с 22 апреля в Украине ввели регулирование цен на товары, имеющие важную социальную значимость, в том числе продукты.

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