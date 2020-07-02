В Днестре поднимается уровень воды, трассу Одесса - Рени может затопить

Сегодня, 2 июля, в связи с сильными дождями возле села Маяки в Беляевском районе Одесской области в реке Днестр ожидается подъем уровня воды. Синоптики предупреждают о возможном затоплении города и села. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, сейчас в реке Днестр уровень воды в створе поста с.Маяки составляет 147 см, однако из-за ливней ожидается повышение до 155 - 165 см над нулем поста. В результате чего возможно затопление участка трассы Одесса-Рени, а также огородов и сельскохозяйственных угодий в селе Яськи и городе Беляевка в Одесской области.

Кроме того, в результате осложнения погодных условий, повышение уровней воды ожидаются на реках бассейна Припяти на 0.1 - 0.5 м над уровнями. Возможное подтопление приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах реки Припять в Ратновском районе и реки Выжевка в Старовыжевском районе Волынской области.

Как сообщали Українські Новини, после трехдневных выходных в честь Дня Конституции под Одессой образовался километровая пробка. Пробка возникла дамбе "Хаджибей" из-за дорожных работ. Она растянулась от села Алтестово до конца дамбы.



Кроме того, на одесских пляжах вода не соответствует нормам. Воду брали на анализ с 19 по 25 июня на пляжах Одессы и области. В частности, в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах.