Организаторы свадеб и аттракционов, сценарист и безработная, – Томиленко рассказал кто поддержал драконовский

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко прокомментировал народных депутатов, которые поддержали скандальный законопроект "О медиа", невзирая на протесты журналистов. Среди 8 отмеченных есть организаторы свадеб и аттракционов, учтельница младших классов и безработная. Об этом Томиленко написал на своей странице в Facebook.

""Профильный" парламентский комитет должен демонстрировать уважение к медиа-отрасли, заниматься защитой информационного пространства и поддержкой украинских медиа", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

При этом Томиленко отмечает, что информационная политика в "Слуг народа" сводится к усилению медиа-регулирования и ревизии законов о правах журналистов и СМИ.

В НСЖУ объясняют безразличное отношение к свободе слова и прав журналистов большинства нардепов, которые поддержали "доработанный" проект Закона "О СМИ", тем, что их опыт до избрания в парламент был мало причастен к деятельности профессиональных СМИ.

В частности, "за" на Комитете гуманитарной и информационной политики голосовали (деятельность до избрания):

Организатор праздников (свадеб, крестин, корпоративов ..) и участник "Лиги смеха" (Андрей Боблях, мажоритарщик из Полтавы)

Предприниматель, который занимается аттракционами и имеет веревочные парки в Киеве (Дмитрий Налетов, мажоритарщик из Полтавы)

Сценарист "Квартал 95" (Александр Кабанов)

Сценарист и основатель кинокомпании "Прайм Стори Пикчерз" (Павел Сушко)

Учительница младших классов и директор лагеря отдыха КП "Дорремстрой" (Татьяна Рябуха, мажоритарница из Сум)

Безработная общественная активистка и блогерша (Елизавета Богуцкая).

Также "ЗА" проголосовало руководство Комитета, которое имеет большой опыт работы со СМИ, - Председатель Комитета Никита Потураев и заместитель Председателя Евгения Кравчук.

Отмечается, что на заседании гуманитарного Комитета 1 июля "ПРОТИВ" законопроекта "О СМИ" проголосовали представители "Батькивщины" (Александр Абдуллин), "За будущее" (Ирина Констанкевич) и "ОПЗЖ" (Юрий Павленко, Александр Качный, Ренат Кузьмин) . Еще один представитель фракции "Слуга народа" - Гео Лерос - воздержался от поддержки резонансного законопроекта, который широко критикуется журналистами.

Как сообщали Українські Новини, представители украинских СМИ призвали Раду отклонить скандальный законопроект "О медиа".

Также Томилено заявлял, что журналисты ждут от власти защиты, а не регулирования.