ВСУ уничтожили систему видеонаблюдения боевиков на Донбассе

На Донбассе бойцы 24-й отдельной механизированной бригады им. Данила Галицкого уничтожили вражескую дорогостоящую систему видеонаблюдения. Всего неделю назад таким же метким ударом ВСУ уничтожили переносную станцию наземной разведки оккупантов "Кредо-М1".

Украинские защитники 24-й бригады опубликовали видео, на котором запечатлели, как точным выстрелом из ПТУР ликвидировали систему видеонаблюдения, которая позволяла оккупантам вести прицельный артиллерийский огонь по украинским военным.

Кроме того, боевики пользовались системой при сопровождении диверсионно-разведывательных групп, которые в последнее время активизировались по всей Светлодарской дуге.

Видео опубликовано на странице 24-й ОМБр в Facebook.

Как сообщали Українськi Новини, 30 июня боевики 12 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, 2 военных были ранены.