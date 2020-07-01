Законопроект "О медиа" вводит цензуру в Украине, - "Оппозиционная платформа"

Партия "Оппозиционная платформа - За життя" считает законопроект № 2693 "О медиа" вводящим цензуру, в то время, как НСЖУ требует его рассмотрения "Венецианской комиссией".

Об этом говорится в сообщении на сайте партии, передают Українськi Новини.

"Сегодня, накануне местных выборов, чувствуя свое неминуемое поражение, власть вновь спешит с принятием диктаторского законопроекта №2693 "О медиа". В результате так называемой доработки этот законопроект по-прежнему содержит большинство диктаторских норм. Вопреки Конституции, Зе-власть пытается узаконить цензуру, расширить полномочия Национального совета по телевидению и радиовещанию по регулированию всего информационного пространства".

По мнению партии, соответствующий законопроект даст Нацсовету по телевидению и радиовещанию право налагать штрафы, взыскания, блокировать работу СМИ и инициировать расследования против независимых СМИ со стороны силовых органов.

Согласно сообщению, партия требует от Президента Владимира Зеленского, правительства и парламентского монобольшинства прекратить "проталкивать" законопроект о медиа, который, по мнению партии, уничтожит свободу слова в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, в середине мая Рада направила на повторное первое чтение законопроект №2693 о медиа.

Отправленная на доработку редакция законопроекта предусматривала законодательное закрепление требования к журналисту придерживаться Кодекса этики журналиста, который планировалось приниматься при участии Национального совета по телевидению и радиовещанию.

Документом предлагалось передать Нацсовету по телевидению и радиовещанию контроль над всеми медиа, включая онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации.

Так, предусматривалось, что Нацсовет будет иметь право требовать от печатных и онлайн-медиа устранять нарушения, накладывать на них штрафы, а также через суд требовать лишить СМИ лицензии на вещание и блокировать медийные сайты.

Также Нацсовет должен был, кроме лицензирования телерадиокомпаний, проводить регистрацию СМИ.

Кроме того, документом предлагалось запретить распространение материалов, в которых создается позитивный образ лиц из высшего руководства СССР, УССР, союзных и автономных республик, а также руководства коммунистической партии, начиная от должности секретаря районного комитета, а также работников советских органов госбезопасности.

Также предлагалось запретить распространение порнографии, программ, в которых оказываются услуги гадания и ворожбы и платные услуги в сфере нетрадиционной и народной медицины.

Законопроект предлагал запрет на распространение в медиа на период агрессии против Украины материалов с популяризацией и пропагандой органов власти, должностных лиц страны-агрессора (России) и контролируемых ею организаций.

Кроме того, предлагалось запретить позитивное освещение российских органов власти, информация должна подаваться с соблюдением принципов объективности и сбалансированности.

Тем временем, комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике рекомендует парламенту принять законопроект "О медиа" в первом чтении, несмотря на возражения журналистов.