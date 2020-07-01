Законопроєкт "Про медіа" вводить цензуру в Україні, - "Опозиційна платформа"

"Опозиційна платформа - За життя" вважає законопроєкт № 2693 "Про медіа" вводить цензуру, а НСЖУ вимагає його розгляду "Венеціанською комісією".

Про це йдеться в повідомленні на сайті партії, передають Українські Новини.

"Сьогодні, напередодні місцевих виборів, відчуваючи свою неминучу поразку, влада знову поспішає з прийняттям диктаторського законопроєкту №2693 "Про медіа". В результаті так званої доопрацювання цей законопроєкт, як і раніше містить більшість диктаторських норм. Всупереч Конституції, Зе-влада намагається узаконити цензуру, розширити повноваження Національної ради з телебачення і радіомовлення щодо регулювання всього інформаційного простору".

На думку партії, відповідний законопроєкт дасть Нацраді з телебачення і радіомовлення право накладати штрафи, стягнення, блокувати роботу ЗМІ та ініціювати розслідування проти незалежних ЗМІ з боку силових органів.

Згідно з повідомленням, партія вимагає від Президента Володимира Зеленського, уряду і парламентської монобольшинства припинити "проштовхувати" законопроект про медіа, який, на думку партії, знищить свободу слова в Україні.

Як повідомляли "Українські Новини", у середині травня Рада направила на повторне перше читання законопроєкт №2693 про медіа.

Відправлена на доопрацювання редакція законопроєкту передбачала законодавче закріплення вимоги до журналіста дотримуватися Кодексу етики журналіста, який планувалося прийматися за участю Національної ради з телебачення і радіомовлення.

Документом пропонувалося передати Нацраді з телебачення і радіомовлення контроль над усіма медіа, включаючи онлайн-медіа і платформи загального доступу до інформації.

Так, передбачалося, що Нацрада буде мати право вимагати від друкованих та онлайн-медіа усувати порушення, накладати на них штрафи, а також через суд вимагати позбавити ЗМІ ліцензії на мовлення та блокувати медійні сайти.

Також Нацрада мала, крім ліцензування телерадіокомпаній, проводити реєстрацію ЗМІ.

Крім того, документом пропонувалося заборонити розповсюдження матеріалів, у яких створюється позитивний образ осіб з вищого керівництва СРСР, УРСР, союзних і автономних республік, а також керівництва комуністичної партії, починаючи від посади секретаря районного комітету, а також працівників радянських органів держбезпеки.

Також пропонувалося заборонити розповсюдження порнографії, програм, у яких надаються послуги з ворожіння і ворожіння та платні послуги у сфері нетрадиційної і народної медицини.

Законопроєкт пропонував заборону на поширення в медіа на період агресії проти України матеріалів з популяризацією та пропагандою органів влади, посадових осіб країни-агресора (Росії) і контрольованих нею організацій.

Крім того, пропонувалося заборонити позитивне висвітлення російських органів влади, інформація повинна подаватися з дотриманням принципів об'єктивності та збалансованості.

Тим часом комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики рекомендує парламенту прийняти законопроєкт "Про медіа" в першому читанні, попри заперечення журналістів.