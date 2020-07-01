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01 июля 2020, среда, 15:56 196
Общество 2020-07-01T15:57:15+03:00
Українські Новини
Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос до 58 случаев на 100 тыс. населения, — Офис Президента

Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос до 58 случаев на 100 тыс. населения, — Офис Президента

Кира Молчанова
Врачи, МОЗ, Офис президента, Аппараты ИВЛ, Заболеваемость коронавирусом
Коронавирус. Статистика. Фото: Pexels
Коронавирус. Статистика. Фото: Pexels

Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос до 58 случаев на 100 тыс. населения.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам традиционного селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса, передают Українськi Новини.

"Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос и сейчас составляет 58 человек на 100 тысяч населения", - сказано в нем.

По состоянию на 22 июня этот показатель составлял 47 случаев на 100 тыс. населения.

"Однако задействование аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) достаточно низкое - всего 6,5%", - говорится в сообщении.

Также, по данным Офиса, снизился уровень заболеваемости медиков.

"Мы стали лучше защищать медицинских работников. Если в середине апреля среди заболевших медики составили пятую часть, то сейчас их 9,5%", - сообщил Зеленский.

Офис также акцентирует внимание на том, что в Украине достаточно низкий уровень смертности от коронавируса.

В то же время подчеркивается, что правительство готовится ко второй волне эпидемии.

В ходе совещания у Президента Национальная полиция доложила, что за последние сутки вручила 484 протокола общественным заведениям, таким как рестораны, ночные клубы и другие, где было зафиксировано нарушение карантина.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрация (КГГА) запретила работу заведений общественного питания и развлекательных заведений после 22:00.

30 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 664 до 44 998, количество умерших от заболевания - на 14 человек до 1 173 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 5,9%, количество новых летальных случаев - увеличилось на 16,7%.

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