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01 июля 2020, среда, 15:28 64
Финансы 2020-07-01T15:30:01+03:00
Українські Новини
Импорт товаров с начала года сократился более чем на треть, - НБУ

Импорт товаров с начала года сократился более чем на треть, - НБУ

Сергей Жолобецкий
Экспорт, НБУ, Импорт, Дефицит, Профицит, Платежный баланс, Резервы НБУ
Резервы НБУ покрывают 4,4 месяца будущего импорта
Резервы НБУ покрывают 4,4 месяца будущего импорта

В то время как остаток средств в госказне установил рекорд, профицит текущего счета платежного баланса в мае составил 1,4 млрд долларов (в мае прошлого года дефицит составлял 136 млн долларов).

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

С начала года произошло существенное сокращение экспорта товаров: на 24.7% (в апреле - на 3.8%), однако темпы падения импорта товаров оставались выше - 35.5% (в апреле - 29.8%).

Отмечается, что в январе - мае 2020 профицит текущего счета составил 5,6 млрд долларов (в январе - мае 2019 дефицит составлял 1,1 млрд долларов).

Экспорт товаров составил 3,1 млрд долларов.

Сократился экспорт по всем основным группам товаров.

В январе - мае 2020 всего сократился экспорт в страны ЕС (на 1,1 млрд долларов, или 15,2%), а их доля уменьшилась до 33,9% (в январе - мае 2019 – 37,5%).

Также уменьшился экспорт в страны Африки и России - на 227 млн ​​долларов, или 10,1% и на 195 млн долларов, или 18,3% соответственно.

Импорт товаров составил 3,3 млрд долларов.

Энергетический импорт уменьшился в 2,1 раза (в апреле - в 1,6 раза).

Неэнергетический импорт сократился в 1,4 раза, так же как и в апреле 2020 года.

Дефицит сводного платежного баланса составил 353 млн долларов (в мае 2019 - 749 млн долларов).

По состоянию на 1 июня 2020 году объем международных резервов составил 25,4 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 4,4 месяца.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году дефицит текущего счета платежного баланса сократился до 1,1 млрд долларов (0,7% от ВВП).

В целом за 2019 сводный платежный баланс сформировался с профицитом 6,0 млрд долларов (в 2018 году - 2,9 млрд долларов).

В конце мая Украина погасила еврооблигации, выпущенные под госгарантии США, на 1 млрд долларов.

30 июня стало известно, что Украина намерена выпустить еврооблигации.

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