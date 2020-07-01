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01 июля 2020, среда, 21:00 1747
Общество 2020-07-01T21:00:02+03:00
Українські Новини
Адская жара до +34 атакует, но местами с дождями и грозами. Прогноз погоды на 2 июля

Адская жара до +34 атакует, но местами с дождями и грозами. Прогноз погоды на 2 июля

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Жара. Фото: pixabay
Жара. Фото: pixabay

2 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +30…+32 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, ветер юго-западный, 3-8 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +23…+29 градусов, в Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях +25…+30 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью +11…+16 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Моршине ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, температура ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, температура ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, температура ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Житомирской области днем местами кратковременные дожди, во второй половине дня с грозами, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +28…+33 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +28…+33 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, только в Донецкой области ночью кратковременные дожди, грозы, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Херсонской области ночью кратковременные дожди, грозы, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +29…+34 градуса.

В Крыму переменная облачность, ночью кратковременные дожди, грозы, днем без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +28…+33 градуса.

В Ялте ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Температура ночью +20…+22 градуса, днем +28…+30 градусов.

1 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+27 градусов, в Днепре возле Киева +24 градуса.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

Тем временем синоптики дали подробный прогноз на первую неделю июля. 

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