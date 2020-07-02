подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 июля 2020, четверг, 06:00 1563
Общество 2020-07-02T07:00:02+03:00
Українські Новини
Повышение прожиточного минимума. Что изменится при назначении пенсий и соцвыплат

Повышение прожиточного минимума. Что изменится при назначении пенсий и соцвыплат

Анна Рудык
Пенсии, Пенсионеры, Социальные выплаты, Прожиточный минимум, Пенис, Повышение прожиточного минимума
Гривны
Гривны

С 1 июля в Украине на 91 гривну увеличился прожиточный минимум с установленных с 1 января 2027 гривен в месяц до 2118 гривен.

Об этом говорится в законе "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", передают Українські Новини.

При этом прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 95 гривен с 2102 до 2197 гривен.

Для лиц, утративших трудоспособность, - на 74 гривны с 1638 до 1712 гривны.

Минимальный размер пенсии по возрасту и минимальный размер пенсионной выплаты с 1 июля повысится в соответствии с прожиточным минимумом для утративших трудоспособность.

Максимальный размер пенсионной выплаты соответствует 10 прожиточным минимумам и соответственно увеличится на 740 гривен до 17 120 гривен.

Для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум с 1 июля вырос на 80 гривен с 1779 до 1859 гривен, для детей от 6 до 18 лет - на 100 гривен с 2218 до 2318 гривен.

От размера прожиточного минимума зависит размер социальных выплат.

Согласно госбюджету-2020 уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи согласно Закону "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" в процентном соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для трудоспособных лиц – 25%; для детей: с 1 июля – увеличивается с 85% до 130%; для лиц, утративших трудоспособность и лиц с инвалидностью – 100% соответствующего прожиточного минимума.

Следующее повышение прожиточного минимума установлено с 1 декабря.

При этом размер минимальной зарплаты в 2020 году установлен в 4723 гривны в месяц (в почасовом размере 28,31 гривна).

Как сообщали Українські Новини, за май долги по зарплатам увеличились почти на 5%.

Также после пенсионной реформы, которая намечена на 2021 год, украинцы смогут получать две или три пенсии вместо одной.

Больше новостей о: Пенсии Пенсионеры Социальные выплаты Прожиточный минимум Пенис Повышение прожиточного минимума

С 1 июля в Украине повышают пенсии: у каких катего...
С 1 июля в Украине увеличился прожиточный минимум....
Минфин увеличил количество банков для выплат бюдже...
Увеличение соцстандартов и штрафы за нетрезвое вож...
Глава Нацбанка Смолий подал в отставку из-за политического давления
Совбез ООН проголосовал за глобальное прекращения огня на время пандемии коронавируса
Новости
Кличко повернул карантин вспять, наши начали летать в Анталию, открываются кинотеатры 07:00 Новости дня
Сегодня открылись кинотеатры: заполненность зала должна быть не более половины 06:45
Доллар может подняться до 28,5 к осени. Аналитики дали прогноз курса в Украине 06:23
Пробки на трассе Одесса - Киев. Фото: Facebook/Григорий Веприк
Летний отпуск в Одессе: как доехать без пробок на черноморское побережье 06:15
Повышение прожиточного минимума. Что изменится при назначении пенсий и соцвыплат 06:00
больше новостей
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, увеличилось 12:57
Результаты ВНО по украинскому языку и литературе огласят до 25 июля 14:44
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде 20:44
Рейтинг "Слуги народа" падает, ОПЗЖ и "Евросолидарности" — растет, — соцопрос 12:51
С сегодняшнего дня украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и кредитные союзы в НБУ 05:45
больше новостей
Вкладчики "Аркады" обвиняют Мирошниченко в оплате митингов против них, - политолог 08:52
С сегодняшнего дня украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и кредитные союзы в НБУ 05:45
В Праге на мосту устроили
В Праге попрощались с карантином и накрыли 500-метровый стол на Карловом мосту 14:34
В Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,4 15:40
В Офисе Президента хотят наказывать за публикацию секретных разговоров чиновников 16:59
больше новостей
Суд во второй раз не смог выбрать меру пресечения Порошенко: заседание перенесли
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok