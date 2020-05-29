За месяц карантина в Украине увеличилась задолженность по зарплатам

На 1 мая 2020 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 1,1% по сравнению с 1 апреля до 2 996,722 млн гривен, в то время, как в карантин украинцы сократили долги за коммуналку.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.



Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 мая 2020 года была зафиксирована в Донецкой области – 590,292 млн гривен, Днепропетровской – 399,773 млн гривен и Харьковской – 444,626 млн гривен.



Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.



Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 мая 2020 года:

На 1 мая 2020 года, млн гривен в % к 01.04.2020 Всего 2 996,722 101,1 Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 49,445 118,3 Промышленность 2 209,171 98,6 - Добывающая промышленность 288,471 79,0 - Обрабатывающая промышленность 1 826,479 102,9 - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 37,542 99,9 - Водоснабжения; канализация, обращения с отходами 56,680 91,3 Строительство 52,796 99,7 Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 31,127 104,1 Транспорт и связь 251,546 105,7 Временное размещение и организация питания 6,525 168,3 Информация и телекоммуникации 11,960 101,8 Финансовая деятельность 10,635 100,5 Операции с недвижимостью 59,781 105,1 Профессиональная, научная и техническая деятельность 247,172 110,1 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 15,444 107,4 Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 5,247 99,9 Образование 16,480 111,4 Здравоохранение и социальная помощь 28,095 145,7 Искусство, спорт, развлечения и отдых: 0,298 89,0 Предоставление других услуг 1,002 298,2



Как сообщали Українські Новини, в апреле средняя зарплата в Украине уменьшилась на 8,9% по сравнению с мартом.