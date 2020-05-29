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29 мая 2020, пятница, 21:45 80
Экономика 2020-05-29T23:00:02+03:00
Українські Новини
За месяц карантина в Украине увеличилась задолженность по зарплатам

За месяц карантина в Украине увеличилась задолженность по зарплатам

Валерия Драгомирова
Зарплаты, Карантин, Задолженность по заработной плате
Зарплата. Фото: 112.ua
Зарплата. Фото: 112.ua

На 1 мая 2020 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 1,1% по сравнению с 1 апреля до 2 996,722 млн гривен, в то время, как в карантин украинцы сократили долги за коммуналку

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.


Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 мая 2020 года была зафиксирована в Донецкой области – 590,292 млн гривен, Днепропетровской – 399,773 млн гривен и Харьковской – 444,626 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 мая 2020 года:

  На 1 мая 2020 года, млн гривен в % к 01.04.2020
Всего 2 996,722 101,1
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 49,445 118,3
Промышленность 2 209,171 98,6
- Добывающая промышленность 288,471 79,0
- Обрабатывающая промышленность 1 826,479 102,9
- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 37,542 99,9
- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами 56,680 91,3
Строительство 52,796 99,7
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 31,127 104,1
Транспорт и связь 251,546 105,7
Временное размещение и организация питания 6,525 168,3
Информация и телекоммуникации 11,960 101,8
Финансовая деятельность 10,635 100,5
Операции с недвижимостью 59,781 105,1
Профессиональная, научная и техническая деятельность 247,172 110,1
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 15,444 107,4
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 5,247 99,9
Образование 16,480 111,4
Здравоохранение и социальная помощь 28,095 145,7
Искусство, спорт, развлечения и отдых: 0,298 89,0
Предоставление других услуг 1,002 298,2


Как сообщали Українські Новини, в апреле средняя зарплата в Украине уменьшилась на 8,9% по сравнению с мартом.

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