Депутаты предлагают освободить от НДС участников АТО и лиц с инвалидностью при импорте авто

45 депутатов предлагают Верховной Раде освободить от НДС с 2021 года участников боевых действий и лиц с инвалидностью при импорте автомобилей.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту № 3704, зарегистрированном 19 июня, передают Українські Новини.

В частности, предлагается внести изменения в Налоговый кодекс по освобождению с 1 января 2021 года от уплаты НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта транспортных средств личного пользования (автобусы, легковые автомобили, грузовые до 3,5 тонн и прицепы к ним) в количестве не более одного участниками боевых действий, лицами с инвалидностью.

При этом отмечается, что эти налоговые преференции не распространяются на транспортные средства, если общая сумма надлежащих к уплате таможенных платежей за единицу составляет более 43 размеров минимальной зарплаты, установленной на соответствующий год (то есть около 200 тыс. гривен по состоянию на 2020 год), а также эти транспортные средства не ввозятся с территории страны агрессора.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин выделил единоразовую помощь семьям 10 погибших в АТО и 26 получившим инвалидность военным.

Ранее Киев решил ежемесячно выплачивать до 1,5 тыс. гривен детям-сиротам и лицам с инвалидностью