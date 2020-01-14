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14 января 2020, вторник, 10:05 304
Жизнь 2020-01-14T11:15:02+02:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня Microsoft прекращает поддержку Windows 7

С сегодняшнего дня Microsoft прекращает поддержку Windows 7

Анна Рудык
Windows 7, Windows 10, Microsoft
Microsoft. Фото: pixabay
Microsoft. Фото: pixabay

С сегодняшнего дня, 14 января, компания Microsoft останавливает обслуживание операционной системы Windows 7. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Так, сообщается, что компания завершает поддержку Windows 7 спустя десять лет.

"После 10 лет поддержка Windows 7 завершается 14 января 2020 года", - заявили в компании.

После этого пользователи не смогут обратиться в техническую поддержку, обновлять, а, следовательно, станут подвергаться повышенной угрозе атаки вирусов.

Также в Microsoft напомнили, что операционная система Windows 7 была разработана более десяти лет назад и уже не может отвечать современным требованиям безопасности.

Пользователям Windows 7 посоветовали обновить устройства до Windows 10. При разработке Windows 10 проблемам кибербезопасности уделялось особое внимание, поэтому система должна эффективно защищать от осложненных киберугроз.

Как сообщали Українські Новини, на Tesla, Apple и Microsoft подали в суд и обвиняют в гибели детей в шахтах Конго.

Ранее Microsoft официально попрощалась с Windows 8.

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