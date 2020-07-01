Канада не откроет границы для иностранцев до начала августа

Несотря на то, что с сегодняшнего дня Евросоюз открывает внешние границы, некоторые страны продлили запрет на въезд и закрытие границ. Так, Канада продлила еще на один месяц полный запрет на поездки всем путешественникам, которые не являются гражданами Канады, постоянными жителями страны или людьми, въезжающими из США по "существенным" причинам. Об этом сообщает CBC News.

"Решение, срок действия которого истекает сегодня вечером, было продлено до 31 июля по соображениям общественного здравоохранения", - заявила пресс-секретарь Канадского агентства пограничной службы Ребекка Парди.

Запрет был введен 16 марта для предотвращения распространения COVID-19.

В частности, согласно запрету, нельзя пересекать границу Канады большинству иностранных граждан, если они прибывают из другой страны, кроме США (существуют ограниченные исключения для летного экипажа, дипломатов и ближайших родственников граждан).

Некоторые сезонные работники, лица, обеспечивающие уход, и иностранные студенты также освобождаются от ограничений на въезд.

Отдельный приказ запрещает несущественные поездки между Канадой и США и действует до 21 июля. Согласно документу, основные работники, такие как дальнобойщики и работники здравоохранения, могут пересекать границу.

Как сообщали Українські Новини, Грузия продлила запрет на въезд и выезд еще месяц.

Тем временем Польша продлила запрет на авиаперелеты из Украины до 30 июня.