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01 июля 2020, среда, 09:32 525
Общество 2020-07-01T09:45:16+03:00
Українські Новини
Скандал в IKEA: компания начала расследование после обвинений в незаконной вырубке лесов на Закарпатье

Скандал в IKEA: компания начала расследование после обвинений в незаконной вырубке лесов на Закарпатье

Елизавета Кесельман
Расследование, Аудит, Вырубка, IKEA, Незаконная вырубка лесов, Скандал в IKEA
IKEA. Фото: pixabay
IKEA. Фото: pixabay

Шведская компания по производству мебели IKEA, которая на днях загремела в скандал и обвиняется в незаконной вырубке лесов на Закарпатье, начала собственное расследование на основе нового отчета, опубликованного Earthsight. Об этом IKEA сообщила в ответ на запрос The Page.

В компании отметили, что не используют незаконно заготовленную древесину для производства своих товаров.

"Глубоко осознавая глобальную проблематику незаконной вырубки лесов, мы ужесточаем проверки своих поставщиков на соответствие местному и международному законодательствам, а также внутренним требованиям IKEA", — рассказали в компании.

Также в IKEA заверили, что будут незамедлительно действовать в случае поступления информации о том, что древесина, не соответствующая этим требованиям, попала или может попасть в цепи поставок компании.

"В 2018 и 2019 годах мы провели независимые аудиты на основе исследования Earthsight за 2018 год. Их результаты не подтвердили использование незаконно заготовленной древесины в нашей цепи поставок. После публикации нового отчета Earthsight IKEA снова оперативно пригласила независимый аудит своей цепи поставок древесины в Украине", — отметили представители компании.

Также выводы, опубликованные в отчете, будет расследовать организация Assurance Services International (ASI), независимый аудитор некоммерческой организации FSC (Forest Stewardship Council/"Лесной попечительский совет").

"IKEA является одним из крупнейших мировых потребителей древесины, поэтому компания стремится использовать свои глобальные возможности, чтобы внедрять позитивные изменения в этой области. ИКЕА стремится и в дальнейшем сотрудничать с международными организациями над улучшением ситуации в лесном хозяйстве Украины", — резюмировали в IKEA.

Как сообщали Українські Новини, IKEA отрицает обвинения экологов в незаконной вырубке украинских лесов.

Кроме того, на Закарпатье могут уволить более 300 работников из-за обвинений в незаконной вырубке лесов.

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