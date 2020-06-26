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26 июня 2020, пятница, 11:43 957
Общество 2020-06-26T12:15:02+03:00
Українські Новини
Скандал в IKEA: на Закарпатье могут уволить более 300 работников из-за обвинений в незаконной вырубке лесов

Скандал в IKEA: на Закарпатье могут уволить более 300 работников из-за обвинений в незаконной вырубке лесов

Елизавета Кесельман
IKEA, Вырубка леса, Незаконная вырубка лесов, Скандал в IKEA
IKEA. Фото: pixabay
IKEA. Фото: pixabay

После обвинений шведской компании IKEA в использовании изготовлении своей продукции незаконно срубленной древесины в Карпатских лесах, компания может разорвать контракт на поставку древесины из Закарпатья. Если это произойдет, то украинский поставщик прекратит работу и уволит 350 работников. Об этом в интервью ВВС News Украина рассказала руководитель компании-поставщика "ВГСМ" Ирина Мацепура.

По словам Мацепуры, IKEA может разорвать контракт с украинским поставщиком. 

"Они составляют 90% наших продаж. Без них мы просто закрываемся, всех поблагодарим и уволим", - заявила Мацепура.

По словам руководителя, компания насчитывает 350 работников и является крупнейшим работодателем в районе. Из-за сокращения объемов вырубки лесов в последние годы компания сократила объемы производства и уже уволила 150 сотрудников.

Ирина Мацепура также отрицает большинство обвинений, которые озвучили расследователи британской неправительственной организации Earthsight.

Из-за этого расследования, как сообщило агентство Reuters, IKEA пересмотрит свою сеть поставок древесины из Украины.

"Для IKEA неприемлемо использование нелегально срубленной древесины в своей продукции", - говорится в заявлении, полученной Reuters.

IKEA напомнила, что древесина из Украины составляет лишь 1% сырья компании.

В то же время Ирина Мацепура отмечает, что ее компания имеет все необходимые разрешения и нелегальной рубки не ведет.

"Незаконная рубка - это та, которая ведется без надлежащих документов и лесорубочного билета. Британские расследованы не обжалуют, что документы у нас есть. Они настаивают, что некоторые рубки не стоит назначать", - говорит она.

"По нашему мнению, отчет (британских расследователей. - Ред.) Подготовлен очень поверхностно и с массой законодательных, фактических и логических ошибок", - добавила она.

Тем не менее, руководитель "ВГСМ" признает определенные проблемы с вырубками леса в "сезон тишины" - время размножения животных с 1 апреля по 15 июня.

Закон запрещает делать "санитарные вырубки" в это время, но, по словам госпожи Мацепура, существуют законодательные коллизии, благодаря которым такие рубки они все же проводили.

При этом в компании настаивают, что из заявленных расследователей 109 санитарных вырубок они провели только 55.

"Рубки в" сезон тишины "не делают заготовленную древесину незаконной в понимании украинского законодательства", - резюмировала она. 

Как сообщали Українські Новини, компания по производству мебели IKEA попала в скандал после того, как британская организация Earthsight после своих исследований обвинила корпорацию в незаконной вырубке лесов. 

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