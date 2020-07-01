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  • Клитина рассказала, что ее уволили из Госкосмического агентства через несколько дней после назначения
01 июля 2020, среда, 08:38 152
Политика 2020-07-01T08:40:24+03:00
Українські Новини
Клитина рассказала, что ее уволили из Госкосмического агентства через несколько дней после назначения

Клитина рассказала, что ее уволили из Госкосмического агентства через несколько дней после назначения

Елизавета Кесельман
Увольнение с должности, Президент Владимир Зеленский, Александра Клитина, Госкосмос Украины
Александра Клитина. Фото: cfts.org.ua
Александра Клитина. Фото: cfts.org.ua

После того, как Алекскандра Клитина в видеообращении в бикини заявила о том, что создает свою собственную партию, где будет бороться с "политическими проститутами", она также заявила о том, что ее уволили с должности советницы главы Государственного космического агентства.

Об этом она сама рассказала в Facebook подписчикам 30 июня.

Скриншот: facebook/Aleksandra KlitinaСкриншот: facebook/Aleksandra Klitina

"Представители Космического агентства просили всем сообщить, что освободили меня еще в пятницу, правда, без моего ведома. Я не обвиняю Владимира Усова (главу госагентства - Ред.), буду все равно помогать, написала Клитина. 

Скриншот: facebook/Aleksandra KlitinaСкриншот: facebook/Aleksandra Klitina

Она утверждает, что это Владимир Зеленский испугался достойной конкуренции. В комментариях на вопросы о причине увольнения, Клитина ответила, что ей не сказали. 

Как сообщали Українські Новини, ранее Клитина рассказала, как проходила собеседование у Зеленского. Богдан сравнивал ее с проводницей.

Кроме того, Александра Клитина объяснила, почему объявила о новой партии в купальнике.

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