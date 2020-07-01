Клитина рассказала, что ее уволили из Госкосмического агентства через несколько дней после назначения

После того, как Алекскандра Клитина в видеообращении в бикини заявила о том, что создает свою собственную партию, где будет бороться с "политическими проститутами", она также заявила о том, что ее уволили с должности советницы главы Государственного космического агентства.

Об этом она сама рассказала в Facebook подписчикам 30 июня.

Скриншот: facebook/Aleksandra Klitina

"Представители Космического агентства просили всем сообщить, что освободили меня еще в пятницу, правда, без моего ведома. Я не обвиняю Владимира Усова (главу госагентства - Ред.), буду все равно помогать, – написала Клитина.

Скриншот: facebook/Aleksandra Klitina

Она утверждает, что это Владимир Зеленский испугался достойной конкуренции. В комментариях на вопросы о причине увольнения, Клитина ответила, что ей не сказали.

Как сообщали Українські Новини, ранее Клитина рассказала, как проходила собеседование у Зеленского. Богдан сравнивал ее с проводницей.

Кроме того, Александра Клитина объяснила, почему объявила о новой партии в купальнике.