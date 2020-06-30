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  • Богдан сравнил с проводницей: Клитина рассказала, как проходила собеседование у Зеленского
30 июня 2020, вторник, 22:53 26
Политика 2020-06-30T22:53:47+03:00
Українські Новини
Богдан сравнил с проводницей: Клитина рассказала, как проходила собеседование у Зеленского

Богдан сравнил с проводницей: Клитина рассказала, как проходила собеседование у Зеленского

Надежда Комендантова
Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Александра Клитина, собеседование
Александра Клитина. Фото: Facebook/ aleksandra.klitina
Александра Клитина. Фото: Facebook/ aleksandra.klitina

Советница главы Государственного космического агентства Украины Александра Клитина, которая ранее объявила о создании собственной партии в купальнике, рассказала, как устроилась на работу в Министерство инфраструктуры, откуда была уволена после секс-скандала.

Воспоминаниями она поделилась в эфире телеканала "НАШ", пишет "Страна".

Ведущий спросил у гостьи студии, как она попала в команду министра Владислава Криклия: проходила ли кастинги на общих основаниях либо собеседование у Владимира Зеленского в его кабинете. Клитина ответила, что была в этом кабинете на собеседовании.

"Была, еще и поспорила с Богданом. Он прикалывался еще: "Где вы ее взяли? Проводницей работала?" У меня отдельный пост на Facebook, почитайте, что я выслушиваю на собеседованиях", - сказала Клитина.

Также она заметила, что Криклий обращался к ней за экспертной помощью, и раньше она его знала как эксперта сервисного центра МВД. Фактически вместе Клитина и Криклий подготовили реформу весового контроля.

"Он пришел ко мне, сказал: "Саша, мы поддерживаем, давай сотрудничать". Он ко мне обратился и сказал, что ему нужна экспертная помощь, нужен кто-то, кто разбирается в транспорте. А я до этого пять лет работала в Министерстве инфраструктуры и возглавляла команду реформ. Это проект, который финансируется Европейским Союзом. Он говорит: "У меня будет собеседование с Зеленским и нужно написать программу". Вот я ему и помогала. Наверное, 80% этой программы я и сформировала", - вспомнила чиновница.

Затем Клитина помогала презентовать эту программу у Зеленского, рассказывала президенту об "Укрзализныце" и реформах. Она должна была отвечать за это направление. Однако Криклий потом заявил, что за "Укрзализныцю" она отвечать не будет, потому что она женщина и железнодорожники ее не воспримут.

Клитина добавила, что Криклий говорил ей много сексистских вещей. При этом он не позволял себе в поведении ничего лишнего, и его бывшая зам заверила, что он может не бояться, что она подаст на него в суд за домогательства.

Как сообщали Українські Новини, 23 июня Клитина начала работать на должности советницы главы Государственного космического агентства Украины

Также героиня секс-скандала, бывший заместитель главы Министерства инфраструктуры Александра Клитина объявила о создании собственной партии "Украина против коррупции". В этот момент она была одета в купальник. 

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