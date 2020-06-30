Клитина в бикини пообещала бороться с "политическими проститутами"

Героиня секс-скандала, бывший заместитель главы Министерства инфраструктуры Александра Клитина объявила о создании собственной партии "Украина против коррупции". Об этом она сообщила в видеосообщении на своей Facebook-странице во вторник, 30 июня.

"Я решила бороться за правду самостоятельно, так как на этих идиотов в штанах точно надежды нет. Я создаю свою партию "Украина против коррупции", чтобы разобраться наконец с этими политическими проститутами", - заявила Клитина.

Она отметила, что была уволена мининфраструктуры Криклием, поскольку мешала "воровать на "Укрзализныце". На данный момент главная цель Клитиной - "разобраться со всеми коррупционерами и политическими проститутами".

Скриншот: facebook/Aleksandra Klitina

"Они думают, что если у них в штанах что-то есть, то этого достаточно для успеха, и можно оскорблять женщин. Но женщины в сто раз умнее и честнее, чем вы. Министр Криклий, он меня не только уволил, он меня облил грязью так, чтобы я никогда не оправилась, потому что мешала им воровать на "Укрзализныце". Поэтому я хочу разобраться со всеми коррупционерами и политическими проститутами. Все желающие присоединяйтесь ко мне. Скажем "Нет" политическим проститутам", - заявила она.

Как сообщали Українські Новини, 23 июня Клитина начала работать на должности советницы главы Государственного космического агентства Украины.