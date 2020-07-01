Клітіна розповіла, що її звільнили з Держкосмагентства через кілька днів після призначення

Після того, як Алекскандра Клітіна у відеозверненні у бікіні заявила про те, що створює свою власну партію, де буде боротися з "політичними проститутами", вона також заявила про те, що її звільнили з посади радника глави Державного космічного агентства.

Про це вона сама розповіла в Facebook підписникам 30 червня.

Скріншот: facebook/Aleksandra Klitina

"Представники Космічного агентства просили всім повідомити, що звільнили мене ще в п'ятницю, щоправда, без мого відома. Я не звинувачую Володимира Усова (главу держагентства - Ред.), буду все одно допомагати, — написала Клітіна.

Скріншот: facebook/Aleksandra Klitina

Вона стверджує, що це Володимир Зеленський злякався гідної конкуренції. В коментарях на питання про причини звільнення, Клітіна відповіла, що їй не сказали.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Клітіна розповіла, як проходила співбесіду у Зеленського. Богдан порівнював її з провідницею.

Крім того, Олександра Клітіна пояснила, чому оголосила про нову партію в купальнику.