На Донбассе два воина ВСУ получили осколочные ранения

Боевики 2 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) во вторник, 30 июня, вследствие чего двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня", - сказано в нём.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли украинские позиции вблизи Невельского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели обстрелы вблизи Новозвановки.

С начала текущих суток в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований двое военнослужащих Вооруженных сил получили осколочные ранения.

Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинского учреждения, где им предоставили надлежащую медицинскую помощь.

Состояние их здоровья удовлетворительное.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины соблюдается.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 12 раз обстреляли позиции ООС 29 июня, включая жилые дома, 2 военных ранены.

28 июня на Донбассе боевики обстреляли поселок.