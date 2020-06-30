На Донбассе два воина ВСУ получили осколочные ранения

Боевики 2 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) во вторник, 30 июня, вследствие чего двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини. "30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня", - сказано в нём. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли украинские позиции вблизи Невельского. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели обстрелы вблизи Новозвановки. С начала текущих суток в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований двое военнослужащих Вооруженных сил получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинского учреждения, где им предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное. На участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины соблюдается. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Как сообщали Українськi Новини, боевики 12 раз обстреляли позиции ООС 29 июня, включая жилые дома, 2 военных ранены. 28 июня на Донбассе боевики обстреляли поселок.