На Донбасі два воїни ЗСУ зазнали осколкових поранень

Бойовики 2 рази обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 30 червня, внаслідок чого двоє українських військовослужбовців зазнали поранень. Про це сказано в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини. "30 червня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню", — сказано в ньому. У районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики обстріляли українські позиції поблизу Невельського. У районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики вели обстріл поблизу Новозванівки. З початку поточної доби в результаті обстрілу з боку незаконних збройних формувань двоє військовослужбовців Збройних сил зазнали осколкових поранень. Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставили до військово-медичного закладу, де їм надали належну медичну допомогу. Стан їх здоров'я задовільний. На ділянках розведення №1, №2 і №3 режим тиші дотримується. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Як повідомляли Українські Новини, бойовики 12 раз обстріляли позиції ООС 29 червня, включаючи житлові будинки, 2 військових поранено. 28 червня на Донбасі бойовики обстріляли селище.