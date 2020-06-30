На Донбасі два воїни ЗСУ зазнали осколкових поранень

Бойовики 2 рази обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 30 червня, внаслідок чого двоє українських військовослужбовців зазнали поранень.

Про це сказано в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"30 червня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню", — сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики обстріляли українські позиції поблизу Невельського.

У районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики вели обстріл поблизу Новозванівки.

З початку поточної доби в результаті обстрілу з боку незаконних збройних формувань двоє військовослужбовців Збройних сил зазнали осколкових поранень.

Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставили до військово-медичного закладу, де їм надали належну медичну допомогу.

Стан їх здоров'я задовільний.

На ділянках розведення №1, №2 і №3 режим тиші дотримується.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 12 раз обстріляли позиції ООС 29 червня, включаючи житлові будинки, 2 військових поранено.

28 червня на Донбасі бойовики обстріляли селище.