Цены на отели на украинских курортах выросли до 30%, - эксперт

В то время как ЕС решил пока не открывать границы для украинцев с 1 июля, туристический оператор компания KrainaUA констатировала, что цены на отельные номера на основных украинских курортах выросли от 10 до 30% в зависимости от региона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил в интервью Українським Новинам основатель и руководитель компании Руслан Мирошниченко.

"Морские повысили до 30%, карпатские - процентов на 10-15%", - сказал он.

При этом Мирошниченко уточнил, что многие туроператоры пока не повышали стоимости туров, не понимая спроса на них.

Также он заявил, что его компании удалось договорится со своими перевозчиками-партнерами о сохранении прежней цены.

Ранее KrainaUA пользовалась в половине своих путешествий услугами акционерного общества "Укрзализныця", однако после смягчения карантина решила пользоваться чаще услугами автобусного перевозчика, так как считает, что таким образом сможет лучше контролировать безопасность туристов.

Отмечается, что на борту автобусов находятся дополнительные санитайзеры и свободные места.

Компания работает с 2007 года и в основном специализируется на организации туров по Украине.

Как сообщали Українськi Новини, Турция начнет принимать украинских туристов с июля без самоизоляции и тестирования на коронавирус.

15 июня Украина возобновила международные и внутренние пассажирские авиаперевозки.

Больше подробностей ждите завтра, 2 июля, в интервью.