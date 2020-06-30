Легковые автомобили предложили вывести из перечня подакцизных товаров

45 депутатов предлагают Верховной Раде внести изменения в Налоговый кодекс и исключить из его положений нормы об отнесении легковых автомобилей, кузовов к ним, прицепов и полуприцепов, мотоциклов, транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и больше, в перечень подакцизных товаров и взимания по операциям с их реализации акцизного налога.

Об этом говорится в законопроекте № 3704, зарегистрированном 19 июня, передают Українські Новини.

Также депутаты предлагают освободить до 31 декабря 2020 от уплаты акцизного налога операций по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта транспортные средства личного пользования: автобусы, легковые автомобили, грузовые автомобили общей массой до 3,5 тонн и прицепы к ним в количестве не более одной единицы на каждую товарную позицию (участниками боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны).

При этом данные налоговые преференции не распространяются на транспортные средства произведенные до 1 января 1995 года (то есть соответствуют стандарту Евро-2), их стоимость более 200 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января 2020 (то есть более 944,6 тыс. гривен по состоянию на 2020 год), а также если эти транспортные средства не имеют происхождение из страны, признанной государством-оккупантом (агрессором).

Кроме того, депутаты временно, до 31 декабря 2020 года, предлагают освободить от уплаты акцизного налога операций по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта транспортных средств личного пользования, которые были в использовании: легковые автомобили, грузовые автомобили общей массой до 3,5 тонн и ввезенные на таможенную территорию Украины до 1 мая 2020 в таможенных режимах временного ввоза и транзита и не были оформлены для свободного обращения, в количестве не более одной единицы на каждую товарную позицию.

При этом эти налоговые преференции не распространяются на транспортные средства, произведенные до 1 января 1995 года (то есть соответствуют стандарту Евро-2), а также если эти транспортные средства не имеют происхождение из страны, признанной государством-оккупантом (агрессором).

Помимо этого, депутаты предлагают внести изменения в Налоговый кодекс относительно транспортного налога, дополнив перечень объектов налогообложения мотоциклами, а также водными видами транспорта (зарегистрированными в Государственном судовом реестре Украины или Судовой книге Украины яхтами и судами, лодками и катерами моторными) и уменьшить порог среднерыночной стоимости транспортных средств, являющихся объектом налогообложения, с 375 до 200 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (по состоянию на 2020 год с 1773,3 тыс. гривен до 944, 6 тыс. гривен), а также возрастной порог транспортных средств, являющихся объектом налогообложения, с 5 до 8 лет с года изготовления.

Также депутаты предлагают исключить из объектов налогообложения транспортным налогом транспортные средства специального и специализированного назначения, транспортные средства, входящие в состав Вооруженных сил Украины, других, образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов, подразделений гражданской защиты населения, транспортные средства объектов социальной и спортивной сфер, а также водный транспорт коммерческого назначения.

При этом депутаты предлагают установить ставку налогообложения этим налогом в расчете на календарный год в 6 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) периода (по состоянию на 2020 год это 28,3 тыс. гривен) вместо действующей на сегодня ставки в 25 тыс. гривен, в то же время, полная ставка будет уплачиваться за транспортные средства по году изготовления не старше 5 лет, а по году изготовления транспортных средств от 8 до 5 лет до полной ставки устанавливается понижающий коэффициент 0,5.

Как сообщали Українськi Новини, в мае 2020 года продали почти на 30% больше поддержанных легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в 2019 году в Украине зафиксировали увеличение количества электромобилей на 56% по сравнению с 2018 годом.