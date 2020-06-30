Италия передала гумпомощь пострадавшим от наводнений в Западной Украине

Италия передала гуманитарную помощь пострадавшим от наводнений в Западной Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"В связи с чрезвычайной ситуацией, произошедшей на западе Украины 30 июня, Итальянская республика передала для ликвидации последствий стихийного бедствия - наводнения, которое привело к человеческим жертвам и масштабным разрушениям в западных областях, гуманитарную помощь. Плавающие и передвижные мотопомпы, лодки, электростанции, бензопилы, спасательные жилеты, пожарные рукава и другое спасательное снаряжение - все это передадут в наиболее пострадавшие районы Ивано-Франковской области для оказания помощи населению", - сказано в нем.

Отмечается, что груз в Международном аэропорту "Львов" им. Данила Галицкого встречал заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Руслан Билошицкий и второй секретарь представительства Министерства иностранных дел во Львове Роман Тершовчин.

Билошицкий подчеркнул, что эта помощь очень уместна и выразил благодарность правительству Италии за это проявление солидарности.

"В апреле Украина отправила в Италию гуманитарный груз для борьбы с коронавирусная инфекцией - 10 тонн антисептического раствора. Сегодня уже Итальянская Республика помогла нам, когда в Украине произошла беда", - сказал он.

В этот же день ожидается еще один рейс из Италии, который доставит в Украину вторую часть гуманитарного груза.

Как сообщали Українськi Новини, 19 населенных пунктов остаются подтопленными, 35 обесточены в Западных областях.

Кабмин выделил 672 млн гривен на ликвидацию последствий непогоды в Западных областях.