В 2020 году собираются вернуть техосмотр автомобилей

На сайте Министерства инфраструктуры опубликовали законопроект, разработанный для возвращения обязательного технического осмотра транспортных средств. Сейчас документ проходит общественные обсуждения, и украинцы могут внести свои предложения до 26 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Законопроект описывает механизм возвращения и проведение обязательного технического контроля машины, правила использования тахографов, а также обучение для водителей коммерческого транспорта.

Так, ответственным за техосмотр хотят сделать новосозданное Бюро по безопасности эксплуатации колесных транспортных средств. Уточняется, что водителям легковых машин с полной массой до 3,5 т нужно будет проходить техосмотр через 4 года от даты изготовления, затем каждые 2 года.

Автомобильным такси нужно будет проходить технический осмотр каждый год. Автобусам - через год от даты изготовления, далее каждые 6 месяцев. Грузовым автомобилям, с полной массой свыше 3,5 т техосмотр придется проходить каждый год.

А водители мототранспорта обязаны будут проходить проверку каждые 2 года.

Как сообщали Українські Новини, в феврале рынок новых легковых автомобилей вырос на 21%.

Также в 2019 Украина импортировала автомобилей на рекордные 3,6 млрд долларов.