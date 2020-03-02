подписаться на рассылку
24.25 24.7
26.65 27.25
˟
02 марта 2020, понедельник, 10:59 175
Общество 2020-03-02T11:06:29+02:00
Українські Новини
В 2020 году собираются вернуть техосмотр автомобилей

В 2020 году собираются вернуть техосмотр автомобилей

Таня Войтюк
Автомобили, Машина, Такси, Техосмотр, Мининфраструктуры
Техосмотр машины. Фото: freepik
Техосмотр машины. Фото: freepik

На сайте Министерства инфраструктуры опубликовали законопроект, разработанный для возвращения обязательного технического осмотра транспортных средств. Сейчас документ проходит общественные обсуждения, и украинцы могут внести свои предложения до 26 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Законопроект описывает механизм возвращения и проведение обязательного технического контроля машины, правила использования тахографов, а также обучение для водителей коммерческого транспорта.

Так, ответственным за техосмотр хотят сделать новосозданное Бюро по безопасности эксплуатации колесных транспортных средств. Уточняется, что водителям легковых машин с полной массой до 3,5 т нужно будет проходить техосмотр через 4 года от даты изготовления, затем каждые 2 года.

Автомобильным такси нужно будет проходить технический осмотр каждый год. Автобусам - через год от даты изготовления, далее каждые 6 месяцев. Грузовым автомобилям, с полной массой свыше 3,5 т техосмотр придется проходить каждый год.

А водители мототранспорта обязаны будут проходить проверку каждые 2 года.

Как сообщали Українські Новини, в феврале рынок новых легковых автомобилей вырос на 21%.

Также в 2019 Украина импортировала автомобилей на рекордные 3,6 млрд долларов.

Больше новостей о: Автомобили Машина Такси Техосмотр Мининфраструктуры

Решения об индексации пенсий еще нет, - Гончарук
Гончарук не собирается уходить в отставку
Новости
Представители Правительства Гончарука и НБУ нашли возможность удешевления ипотеки и кредитов для бизнеса 11:51
Гончарук не собирается уходить в отставку 11:45
Решения об индексации пенсий еще нет, - Гончарук 11:38
Рябошапка вызвал Киву для вручения подозрения в избиении ветерана АТО, но повестку он не получал 11:36
"Киборг" донецкого аэропорта и еще 5 семей погибших в АТО военных получили квартиры в Киеве 11:28
больше новостей
Сегодня начнется индексация пенсий: кому повысят выплаты 06:00
В Запорожской области определили место для временной обсервации контактирующих с больными коронавирусом 20:42
С 1 марта стартует индексация пенсий: кто получит больше денег 13:00
Доллары продавать не стоит: экономисты предупредили об изменении курса валют в марте 05:50
В России день рождения блогерши закончился тремя смертями из-за сухого льда 16:21
больше новостей
В Украине с сегодняшнего дня подорожали билеты на поезда 10:44
Ярош хочет отправить добровольцев на "турецко-сирийский фронт" 17:15
В Запорожской области определили место для временной обсервации контактирующих с больными коронавирусом 20:42
С сегодняшнего дня украинцы могут ездить в РФ только по загранпаспортам 08:27
Милованов рассказал о трех сценариях коронавируса в Украине: план будет через две недели 13:21
больше новостей
Остаток средств в госказне в феврале заметно вырос
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok