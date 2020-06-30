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30 июня 2020, вторник, 21:00 3835
Общество 2020-06-30T21:00:01+03:00
Українські Новини
Грозы, град и шквалы накроют часть Украины в среду. Прогноз погоды на 1 июля

Грозы, град и шквалы накроют часть Украины в среду. Прогноз погоды на 1 июля

Анна Рудык
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Лето. Фото: pixabay
Лето. Фото: pixabay

1 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +23…+29 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +13…+18 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +26…+28 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Сумской области небольшой дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +23…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Днепропетровской области ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; ночью в Полтавской области небольшой дождь, в Черкасской и Кировоградской областях местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, только в Харьковской области небольшой дождь, днем кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+30 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, только ночью в Одесской и Николаевской областях местами небольшой дождь, в Херсонской области ночью местами небольшой дождь, днем и в Запорожской области кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +28…+34 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, ветер западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +29…+34 градуса.

В Ялте ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью +20…+22 градуса, днем +29…+31 градус.

30 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+27 градусов, в Днепре возле Киева +25 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

Ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

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