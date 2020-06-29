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29 июня 2020, понедельник, 13:22 663
Силовые структуры 2020-06-29T13:45:01+03:00
Українські Новини
В ВСУ за сутки зафиксировали один новый случай коронавируса

В ВСУ за сутки зафиксировали один новый случай коронавируса

Елизавета Кесельман
ВСУ, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, Коронавирус в ВСУ
ВСУ. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
ВСУ. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 180 человек, за прошедшие сутки был зарегистрирован 1 новый случай заболевания после того, как перед этим не было новых случаев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 29 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 180 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 310 человек, летальных случаев - 5", - говорится в нем.

Указано, что на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 569 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 40 человек.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1 новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

"Военнослужащий (Киевская область) находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное... Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", - добавлено в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине заболеваемость коронавирусом падает третий день подряд. 

Кроме того, количество новых случаев коронавируса в Киевской области продолжает расти, а в Киеве количество новых случаев коронавируса стремительно уменьшается второй день подряд. 

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