В ВСУ за сутки зафиксировали один новый случай коронавируса

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 180 человек, за прошедшие сутки был зарегистрирован 1 новый случай заболевания после того, как перед этим не было новых случаев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 29 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 180 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 310 человек, летальных случаев - 5", - говорится в нем.

Указано, что на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 569 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 40 человек.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1 новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

"Военнослужащий (Киевская область) находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное... Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", - добавлено в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине заболеваемость коронавирусом падает третий день подряд.

Кроме того, количество новых случаев коронавируса в Киевской области продолжает расти, а в Киеве количество новых случаев коронавируса стремительно уменьшается второй день подряд.