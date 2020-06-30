Сегодня Рада рассмотрит легализацию игорного бизнеса во 2-м чтении. Повестка дня парламента

Верховная Рада во вторник, 30 июня, рассмотрит законопроект № 2285-д о легализации игорного бизнеса во втором чтении.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Первым вопросом указан проект постановления №2835-18 об изменениях в повестку дня 3-й сессии Рады.

Далее указан ряд законопроектов для включения в повестку дня и сокращения сроков подачи альтернативных: №3734 об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей, а также других категорий лиц, № 3707 о введении электронной формы исполнительного документа, № 3708 об изменениях в государственный бюджет на 2020 год в части срока действия ограничений при начислении заработной платы, № 3719 об изменениях в закон о полном общем среднем образовании в части расширения возможностей для трансформации образовательной сети, № 3720 об изменениях в Регламент Рады в части совершенствования электронной формы документооборота в парламенте.

Далее во втором чтении парламентарии рассмотрят легализацию игорного бизнеса.

В повестке также указан проект закона № 3648 о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови для включения в повестку дня и принятия решения.

Во вторник Рада также намерена рассмотреть законопроект №3012-2 о распаевке земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий в повторном первом чтении.

А во втором чтении указан законопроект № 1220 об изменениях в закон "О нотариате" в части устранения законодательных коллизий и пробелов.

Как сообщали Українськi Новини, рейтинг Рады за время карантина вырос, но остается отрицательным.

Тем временем депутаты предлагают ввести отпуск при рождении ребенка для мужчин.