подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 июня 2020, пятница, 18:50 60
Верховная Рада и партии 2020-06-19T20:00:02+03:00
Українські Новини
Депутаты предлагают ввести отпуск при рождении ребенка для мужчин

Депутаты предлагают ввести отпуск при рождении ребенка для мужчин

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, отпуск при рождении ребенка, Отпуск для мужчин
Ребенок. Фото: pixabay
Ребенок. Фото: pixabay

88 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту ввести отпуск при рождении ребенка для мужчин.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса Президента со ссылкой на законопроект № 3695, зарегистрированный в Раде 19 июня, передают Українськi Новини.

На сайте парламента текст документа на данный момент отсутствует.

Однако согласно сообщению на сайте Офиса, законопроектом предлагается расширить возможности мужчин в части совмещения профессиональной деятельности с семейными обязанностями и воспитанием детей путем введения для мужчин отпуска при рождении ребенка.

При этом законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс законов о труде и закон об отпусках, закрепив на законодательном уровне право для мужчин на установление сокращенного рабочего времени, в случае воспитания детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), а также в случае наличия детей в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью.

Отмечается, что в действующем законодательстве это право предусмотрено только для женщин.

Также предлагается ввести возможность получения мужчиной одноразового оплачиваемого отпуска продолжительностью до 14 календарных дней при рождении ребенка.

Кроме этого, документом предусматриваются равные права отца и матери на отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста.

Отмечается, что в действующем законодательстве право отца понимается как производное от права матери на такой отпуск, то есть только мать может делегировать право на отпуск отцу и ограничивает отца, мать ребенка которого является самозанятым лицом или физическим лицом - предпринимателем, в праве воспользоваться отпуском по уходу за ребенком, поскольку такая женщина не состоит в трудовых отношениях и не имеет права на любой вид отпуска.

Как сообщали Українськi Новини, депутат рассказал, что предусматривает законопроект о смене отчества

Больше новостей о: Верховная Рада отпуск при рождении ребенка Отпуск для мужчин

Вакарчук вышел из фракции "Голос"
В Киеве за сутки резко увеличилось количество новых инфицированных коронавирусом
Новости
Испания вводит тройной контроль для туристов в аэропортах из-за коронавируса 20:08
В ВОЗ заявили о новой опасной фазе пандемии: в день заражаются больше 150 тысяч человек 19:57
Пиарщица авиакомпании SkyUp предложила желающим обслуживаться на русском языке уезжать в Россию 19:43
Зеленский создал делегацию для переговоров с Ираном о авиакатастрофе МАУ 19:25
Работодатели и профсоюзы призвали правительство не принимать несбалансированное решение об отказе в поддержке химпрома 19:21 Документ
больше новостей
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Украинский McDonald's согласился разговаривать с клиентами на русском 19:00
В "Нефтегазе" объяснили, нужно ли менять счетчики при переходе с куб. м на киловатт-часы 09:58
На рынках резко упали цены на розовые помидоры: их слишком много 09:21
Черешня и абрикосы не подешевеют: сколько стоят ягоды и фрукты в Украине 08:26
больше новостей
В СМИ появился обвинительный акт Пояркову за передачи про Зеленского 00:00 Документ
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Должникам по коммуналке депутаты хотят запретить выезд за границу 12:01
МВД получило 2,7 миллиарда на доплаты "противодействовавшим" коронавирусу сотрудникам 23:49
В "Нефтегазе" объяснили, нужно ли менять счетчики при переходе с куб. м на киловатт-часы 09:58
больше новостей
Аэропорт "Харьков" возобновил международные рейсы. Куда можно полететь
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok