Депутаты предлагают ввести отпуск при рождении ребенка для мужчин

88 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту ввести отпуск при рождении ребенка для мужчин.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса Президента со ссылкой на законопроект № 3695, зарегистрированный в Раде 19 июня, передают Українськi Новини.

На сайте парламента текст документа на данный момент отсутствует.

Однако согласно сообщению на сайте Офиса, законопроектом предлагается расширить возможности мужчин в части совмещения профессиональной деятельности с семейными обязанностями и воспитанием детей путем введения для мужчин отпуска при рождении ребенка.

При этом законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс законов о труде и закон об отпусках, закрепив на законодательном уровне право для мужчин на установление сокращенного рабочего времени, в случае воспитания детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), а также в случае наличия детей в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью.

Отмечается, что в действующем законодательстве это право предусмотрено только для женщин.

Также предлагается ввести возможность получения мужчиной одноразового оплачиваемого отпуска продолжительностью до 14 календарных дней при рождении ребенка.

Кроме этого, документом предусматриваются равные права отца и матери на отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста.

Отмечается, что в действующем законодательстве право отца понимается как производное от права матери на такой отпуск, то есть только мать может делегировать право на отпуск отцу и ограничивает отца, мать ребенка которого является самозанятым лицом или физическим лицом - предпринимателем, в праве воспользоваться отпуском по уходу за ребенком, поскольку такая женщина не состоит в трудовых отношениях и не имеет права на любой вид отпуска.

Как сообщали Українськi Новини, депутат рассказал, что предусматривает законопроект о смене отчества.