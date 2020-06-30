Проспект Шухевича застрял в пробке. Где самые загруженные дороги в Киеве

Киев с утра снова застрял в пробках и тянучках, затруднено движение на Броварском проспекте и Романа Шухевича. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google-карты, передают Українські Новини.

Согласно данным Google-карт, пробки образовались на проспекте Романа Шухевчиа, с задержкой движения в 54 минуты, Броварсокм проспекте – 26 минут и на бульваре Перова – 21 минутой.

Пробки на проспекте Романа Шухевича. Карта: Google Maps

Также тянучки наблюдаются в центре города – на улице Жилянской, Владимирском узвозе. Движение затруднено и на улице Набережно-Крещатицкая и проспекте Победы.

Тянучки на Большой Окружной дороге. Карта: Google Maps

Затруднено движение на Голосеевском проспекте, Большой Окружной дороге и на трассе Е95.

Тянучки на Большой окружной дороге. Карта: Google Maps

Ранее Українські Новини сообщали, как свидетельствуют данные веб-сайта всемирно известной компании по анализу и регулированию трафика ТomTom, в 2019 году среднестатистический водитель столицы провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни.

Столица Украины заняла 12-е место в мировом рейтинге транспортных пробок и расположилась между имеющими более 8 млн населения Бангкоком (Таиланд) и Мехико (Мексика).