Cirque du Soleil оголосив про банкрутство через пандемії коронавірусу

Cirque du Soleil, який представив онлайн-прем'єру свого шоу у квітні, вчора, 29 червня оголосив про банкрутство і звільнення 3480 своїх співробітників через пандемію коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті компанії.

Так, повідомляється, що на початку пандемії коронавірусу цирк тимчасово пригальмував виробництво своїх шоу, в тому числі шість – у Лас-Вегасі. Також компанії довелося скасувати 10 концертів по всьому світу.

"Протягом останніх 36 років Cirque du Soleil була дуже успішною і прибутковою організацією. Однак з нульовим доходом після примусового закриття всіх наших шоу з-за COVID-19 керівництво повинно було діяти рішуче, щоб захистити майбутнє компанії", – сказав Даніель Ламарр, президент і виконавчий директор Cirque du Soleil Entertainment Group.

Як повідомляє CNN, у Cirque du Soleil майже $1 млрд боргів. Компанія має намір реструктуризувати борг з допомогою уряду Канади і приватних інвестиційних компаній.

Цирк оголосив тендер на участь у конкурсі спонсорів, у тому числі приватних інвестиційних компаній зі США, Китаю та Канади, на $420 млн. Передбачається, що ця пропозиція стане відправною точкою в аукціоні для залучення інших учасників.

Як повідомляли Українські Новини, у березні 2018 року один з акробатів цирку Cirque Du Soleil трагічно загинув під час виступу.

Тим часом ЄС може заблокувати кордони для американців, росіян через пандемію.