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30 червня 2020, вівторок, 09:20 8
Життя 2020-06-30T11:45:03+03:00
Українські Новини
Cirque du Soleil оголосив про банкрутство через пандемії коронавірусу

Cirque du Soleil оголосив про банкрутство через пандемії коронавірусу

Анна Рудык
Цирк, Cirque du Soleil, Банкрутство, Економіка, Коронавірус
Cirque du Soleil. Фото: сайт cirquedusolеil
Cirque du Soleil. Фото: сайт cirquedusolеil

Cirque du Soleil, який представив онлайн-прем'єру свого шоу у квітні, вчора, 29 червня оголосив про банкрутство і звільнення 3480 своїх співробітників через пандемію коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті компанії.

Так, повідомляється, що на початку пандемії коронавірусу цирк тимчасово пригальмував виробництво своїх шоу, в тому числі шість – у Лас-Вегасі. Також компанії довелося скасувати 10 концертів по всьому світу.

"Протягом останніх 36 років Cirque du Soleil була дуже успішною і прибутковою організацією. Однак з нульовим доходом після примусового закриття всіх наших шоу з-за COVID-19 керівництво повинно було діяти рішуче, щоб захистити майбутнє компанії", – сказав Даніель Ламарр, президент і виконавчий директор Cirque du Soleil Entertainment Group.

Як повідомляє CNN, у Cirque du Soleil майже $1 млрд боргів. Компанія має намір реструктуризувати борг з допомогою уряду Канади і приватних інвестиційних компаній.

Цирк оголосив тендер на участь у конкурсі спонсорів, у тому числі приватних інвестиційних компаній зі США, Китаю та Канади, на $420 млн. Передбачається, що ця пропозиція стане відправною точкою в аукціоні для залучення інших учасників.

Як повідомляли Українські Новини, у березні 2018 року один з акробатів цирку Cirque Du Soleil трагічно загинув під час виступу.

Тим часом ЄС може заблокувати кордони для американців, росіян через пандемію.

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