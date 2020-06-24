Депутат "Слуги народа" Третьякова похвалила практику стерилизации женщин

Депутат Рады Галина Третьякова ("Слуга народа"), которая считает, что у людей, которые заводят детей ради социальных выплат, они рождаются "низкого качества", также одобряет практику стерилизации безработных женщин и женщин без высшего образования.

Об этом она заявила в эфире в видеосервисе Zoom, запись которого была обнародована в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Таким образом Третьякова рассуждала о том, каким должно быть справедливое распределение социальных выплат в государстве, и кто заслуживает денежную помощь.

"Когда мы демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему образование и равные права, а рожают ребенка, чтобы получить материальную помощь, то мы, скажу жестко, получаем детей низкого качества. Какие приводят к тому, что они садятся на публичные средства. Это тоже Маргатер Тэтчер говорила когда-то", – сказала депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

"Великобритания в этом смысле очень жестока к тем, кто не работает и не защищает их... У них даже когда был заместителем министра соцполитики лорд один, то он сказал, что того, кто садится и хочет получить соцпомощь нужно стерилизовать. Вот такая жестокая политика... Очень часто Ли Куан Ю вспоминают - что там очень хороший Сингапур. Ли Куань Ю – стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования. Вот такими жестокими методами, я бы сказала даже садистскими выкорчевали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами. Всех, кто не является частью этих элементов, они не могут себя относить к достойной жизни. Ну, так я считаю. Нужно защищать простого человека", – сказала депутат.

Как сообщали Українськi Новини, ранее председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявляет о смонтированной последовательности его разговора с председателем партии "Слуга народа", первым заместителем председателя фракции в Раде Александром Корниенко о депутате Рады Ирине Аллахвердиевой ("Слуга народа").