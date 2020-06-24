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  • Депутат "Слуги народа" Третьякова похвалила практику стерилизации женщин
24 июня 2020, среда, 21:35 434
Политика 2020-06-24T22:00:01+03:00
Українські Новини
Депутат "Слуги народа" Третьякова похвалила практику стерилизации женщин

Депутат "Слуги народа" Третьякова похвалила практику стерилизации женщин

Надежда Комендантова
Скандал, Стерилизация, Партия

Депутат Рады Галина Третьякова ("Слуга народа"), которая считает, что у людей, которые заводят детей ради социальных выплат, они рождаются "низкого качества", также одобряет практику стерилизации безработных женщин и женщин без высшего образования. 

Об этом она заявила в эфире в видеосервисе Zoom, запись которого была обнародована в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Таким образом Третьякова рассуждала о том, каким должно быть справедливое распределение социальных выплат в государстве, и кто заслуживает денежную помощь.

"Когда мы демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему образование и равные права, а рожают ребенка, чтобы получить материальную помощь, то мы, скажу жестко, получаем детей низкого качества. Какие приводят к тому, что они садятся на публичные средства. Это тоже Маргатер Тэтчер говорила когда-то", – сказала депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

"Великобритания в этом смысле очень жестока к тем, кто не работает и не защищает их... У них даже когда был заместителем министра соцполитики лорд один, то он сказал, что того, кто садится и хочет получить соцпомощь нужно стерилизовать. Вот такая жестокая политика... Очень часто Ли Куан Ю вспоминают - что там очень хороший Сингапур. Ли Куань Ю – стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования. Вот такими жестокими методами, я бы сказала даже садистскими выкорчевали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами. Всех, кто не является частью этих элементов, они не могут себя относить к достойной жизни. Ну, так я считаю. Нужно защищать простого человека", – сказала депутат.

Как сообщали Українськi Новини, ранее председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявляет о смонтированной последовательности его разговора с председателем партии "Слуга народа", первым заместителем председателя фракции в Раде Александром Корниенко о депутате Рады Ирине Аллахвердиевой ("Слуга народа").

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