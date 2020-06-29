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29 июня 2020, понедельник, 19:22 500
Общество 2020-06-29T20:00:06+03:00
Українські Новини
Больше половины украинцев против сотрудничества страны с МВФ, - опрос

Больше половины украинцев против сотрудничества страны с МВФ, - опрос

Надежда Комендантова
МВФ, Соцопрос, КМИС, кредит МВФ
МВФ . Фото: UTMAG
МВФ . Фото: UTMAG

В то время, как четверть первого транша кредита МВФ Украине уйдет на покупку американских катеров, 61% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), против сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и взятия новых кредитов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

По сравнению с апрелем, доля людей, выступающих против сотрудничества с МВФ, увеличилась на 15 процентных пунктов (с 46% до 61%).

Также, 24% опрошенных в июне придерживаются мнения, что сейчас Украине лучше сотрудничать с МВФ, получая новые кредиты.

По сравнению с апрелем, доля людей, которые так считают, уменьшилась на 8 процентных пунктов (с 32% до 24%).

Также 16% респондентов затруднилось ответить.

Как сообщали Українськi Новини, 19 июня глава пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил о вероятном пересмотре программы сотрудничества МВФ с Украиной в сентябре. Объем программы составляет 5 млрд долларов, срок – 18 месяцев.

Тем временем, 12 июня Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 2,1 млрд долларов.

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