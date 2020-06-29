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29 июня 2020, понедельник, 16:54 62
Кабмин 2020-06-29T17:00:01+03:00
Українські Новини
Рейтинг недоверия Кабмину за время карантина снизился

Рейтинг недоверия Кабмину за время карантина снизился

Надежда Комендантова
Кабмин, Опрос, Соцопрос, КМИС, рейтинг Кабмина
Кабмин. Фото: menr.gov.ua
Кабмин. Фото: menr.gov.ua

59% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), не одобряют действия Кабинета Министров, в то время как в феврале этот показатель составлял 66%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Так, 23% опрошенных в июне одобряют действия Кабмина, 20% - скорее одобряют, 3% - полностью одобряют, 32% - скорее не одобряют, 27% - полностью не одобряют.

Также 18% респондентов затруднилось ответить.

Баланс оценок является отрицательным и составляет минус 36 процентных пунктов.

Указано, что по сравнению с маем баланс оценок действия правительства почти не изменился.

Опрос был проведен с 20 по 23 июня методом телефонного интервью среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов.

Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

В выборку не включаются неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале 3% опрошенных полностью поддерживают действия Кабмина, 18% - скорее поддерживают, 34% - скорее не поддерживают, 32% - полностью не поддерживают, 13% - отказались ответить.

При этом в декабре 2019 года поддержка Кабмина составляла 35%.

Тем временем, рейтинг доверия Зеленскому впервые стал отрицательным, а рейтинг Рады за время карантина вырос, но остается отрицательным.

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