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15 октября 2019, вторник, 08:31 501
Политика 2019-10-15T08:31:02+03:00
Українські Новини
Осенью у Зеленского просел рейтинг, у Бойко и Тимошенко – вырос

Осенью у Зеленского просел рейтинг, у Бойко и Тимошенко – вырос

С 9 по 11 октября Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1200 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опроса КМИС, проведенного с 16 по 19 сентября 2019 (опрошено 1500 респондентов).

В октябре по сравнению с сентябрем снизилось число тех, кто положительно относится к трем первым лицам государства: президенту Зеленскому (73% и 66%), премьер-министру Гончаруку (17% и 10%) и спикеру парламента Разумкову (33% и 27 %). По балансу положительного и отрицательного отношения в октябре 2019 на первом месте Зеленский (баланс + 57%), Разумков (19) и Вакарчук (-1%), далее следуют Гончарук (-4%), Бойко (-9%), Тимошенко (-13%), Порошенко (-54%). Заметим, что уровень знания Гончарука и Разумкова невысок: первого не знают 48% опрошенных украинцев, второго - 36% (к тому же, уровень знания председателя Верховной Рады колеблется: в сентябре его не знали 31%). Несколько возросло число тех, кто положительно относится к Бойко и Тимошенко. Отношение к Вакарчуку и Порошенко практически не изменилось.

64% опрошенных в той или иной степени одобряют действия и заявления президента Владимира Зеленского в сентябре и октябре этого года, 22% - в той или иной степени не одобряют. 51% респондентов одобряют действия правительства в течение сентября и октября, 27% - не одобряют. 53% участников исследования одобряют действия Верховной Рады в течение сентября и октября, 30% - не одобряют.

Каждый десятый украинец (10%) ничего не слышал о протестах 1-2 октября против плана президента Зеленского по завершению конфликта на Донбассе, которые проходили в Киеве и других городах Украины. 22% респондентов сказали, что они мало знают о требованиях протестующих. В той или иной степени, поддержали протесты 26% опрошенных, 41% не поддержали эти протесты.

37% респондентов в той или иной степени одобряют поручения президента Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации, 41% - не одобряют это решение.

По сравнению с сентябрьским опросом на 6 процентных пунктов (с 64% до 70%) выросла доля тех, кто считает, что вопрос о продаже земли сельскохозяйственного назначения должен решаться только на всеукраинском референдуме. Столь же (с 26% до 20%) уменьшилось количество тех, кто считает, что этот вопрос могут решить Президент, Верховная Рада и Кабинет министров.

Если бы референдум о продаже земли состоялся в ближайшее воскресенье, то 55% украинцев проголосовали бы против продажи земли, 21% - за продажу, 12% не принимали бы участие в таком референдуме, еще 12% - не определились со своим мнением. Таким образом, если принимать во внимание ответы тех, кто принял бы участие в референдуме и определился, "против" проголосовали бы 72%, "за" - 28%.

49% опрошенных украинцев в той или иной степени одобряют заявление министра образования Анны Новосад о том, что с сентября следующего (2020 года) все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения, 47% - в той или иной степени не одобряют такое решение.

44% респондентов с той или иной степенью уверенности считают, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) полезно для нашей страны, 37% - что вредно.

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