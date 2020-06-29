Жена депутата Николаевского облсовета застрелилась, — полиция

Национальная полиция заявила, что жена депутата Николаевского областного совета застрелилась.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українськi Новини.

"Полиция устанавливает обстоятельства гибели жены депутата областного совета. Сегодня, 29 июня, около десяти часов утра в полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что его жена из травматического оружия вызвала себе ранение в голову", - говорится в нем.

На место происшествия выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, руководство полиции.

Указано, что 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Ее муж находился в помещении, сейчас все обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Предварительно, как того требует процедура в подобных случаях, начато расследование по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

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