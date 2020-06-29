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29 червня 2020, понеділок, 13:30 11
Події 2020-06-29T14:00:01+03:00
Українські Новини
Дружина депутата Миколаївської облради застрелилася

Дружина депутата Миколаївської облради застрелилася

Кира Молчанова
Смерть, Миколаївська облрада, Валерій Давиденко
Постріл з пістолета. Фото: pacificus.md
Постріл з пістолета. Фото: pacificus.md

Дружина депутата Миколаївської облради застрелилася, заявляє Національна поліція.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції, передають Українські Новини.

"Поліція встановлює обставини загибелі дружини депутата обласної ради. Сьогодні, 29 червня, близько десятої години ранку в поліцію надійшло повідомлення від 34-річного депутата Миколаївської обласної ради про те, що його дружина з травматичної зброї викликала собі поранення в голову", - йдеться в ньому.

На місце події виїхали патрульні поліційні, слідчо-оперативна група, керівництво поліції.

Зазначено, що 33-річна жінка померла на місці події.

Її чоловік перебував у приміщенні, зараз всі обставини та причини події з'ясовуються.

Попередньо, як того вимагає процедура в таких випадках, розпочато розслідування за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, центральна виборча комісія (ЦВК) не має підстав для призначення проміжних виборів в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область), обраний в якому депутат Верховної Ради Валерій Давиденко (група "Довіра") помер, а також вказує на відсутність коштів у державному бюджеті на їх проведення.

В перший день відновлення метро в Києві житель столиці намагався заподіяти собі смерть, стрибнувши з парапету на проїжджу частину на станції метро "Дніпро".

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