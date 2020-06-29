Дружина депутата Миколаївської облради застрелилася, заявляє Національна поліція.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції, передають Українські Новини.

"Поліція встановлює обставини загибелі дружини депутата обласної ради. Сьогодні, 29 червня, близько десятої години ранку в поліцію надійшло повідомлення від 34-річного депутата Миколаївської обласної ради про те, що його дружина з травматичної зброї викликала собі поранення в голову", - йдеться в ньому.

На місце події виїхали патрульні поліційні, слідчо-оперативна група, керівництво поліції.

Зазначено, що 33-річна жінка померла на місці події.

Її чоловік перебував у приміщенні, зараз всі обставини та причини події з'ясовуються.

Попередньо, як того вимагає процедура в таких випадках, розпочато розслідування за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

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