Дружина депутата Миколаївської облради застрелилася, заявляє Національна поліція. Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції, передають Українські Новини. "Поліція встановлює обставини загибелі дружини депутата обласної ради. Сьогодні, 29 червня, близько десятої години ранку в поліцію надійшло повідомлення від 34-річного депутата Миколаївської обласної ради про те, що його дружина з травматичної зброї викликала собі поранення в голову", - йдеться в ньому. На місце події виїхали патрульні поліційні, слідчо-оперативна група, керівництво поліції. Зазначено, що 33-річна жінка померла на місці події. Її чоловік перебував у приміщенні, зараз всі обставини та причини події з'ясовуються. Попередньо, як того вимагає процедура в таких випадках, розпочато розслідування за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Як повідомляли Українські Новини, центральна виборча комісія (ЦВК) не має підстав для призначення проміжних виборів в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область), обраний в якому депутат Верховної Ради Валерій Давиденко (група "Довіра") помер, а також вказує на відсутність коштів у державному бюджеті на їх проведення. В перший день відновлення метро в Києві житель столиці намагався заподіяти собі смерть, стрибнувши з парапету на проїжджу частину на станції метро "Дніпро".