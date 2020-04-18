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18 апреля 2020, суббота, 06:00 202
Общество 2020-04-18T06:00:01+03:00
Українські Новини
Как и где узнать уровень радиации в Киеве онлайн

Как и где узнать уровень радиации в Киеве онлайн

Анна Рудык
Радиация, загрязнение воздуха, воздух в Киеве, Радиация в Киеве
Радиация. Фото: pixabay
Радиация. Фото: pixabay

Киев накрыл сильный смог, что сильно обеспокоило жителей столицы и вызвало повышенный интерес к уровню загрязнения воздуха в Киеве и радиации. Українські Новини расскажут, где можно отслеживать уровень радиации онлайн.

Так, официальным источником, где можно черпать информацию касательно уровня радиации не только в Киеве, но и по всей стране, является сайт Института геохимии окружающей среды НАН Украины – http://www.igns.gov.ua/rad-map/.

"Если цифры в 0,2 – то причин для беспокойства нет. Можно просмотреть уровень радиации ретроспективно", – говорится в сообщении Института.

Следовательно, украинцы могут онлайн следить, как влияет пожар в Чернобыльской области на уровень радиации и Киеве и других областях.

Как сообщали Українські Новини, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявляет, что радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы, в то время, как в столице уровень загрязнения воздуха превысил норму почти в 3,5 раза.

Ранее Киев призвал жителей города держать окна закрытыми и ограничить пребывание на свежем воздухе из-за наличия в нем продуктов горения.

Также Минздрав дал рекомендации жителям Киева и области, как уберечь себя от наличия в воздухе продуктов горения.

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