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  • Использовали песни на предвыборных митингах. Группа Тhe Rolling Stones пригрозила Трампу судом
28 июня 2020, воскресенье, 22:16 100
Америка 2020-06-28T22:18:44+03:00
Українські Новини
Использовали песни на предвыборных митингах. Группа Тhe Rolling Stones пригрозила Трампу судом

Использовали песни на предвыборных митингах. Группа Тhe Rolling Stones пригрозила Трампу судом

Валерия Драгомирова
Суд, Предвыборная кампания в США, Выборы в США
Дональд Трамп. Фото: championat.com
Дональд Трамп. Фото: championat.com

Легендарная британская рок-группа Тhe Rolling Stones пригрозила президенту США Дональду Трампу, что подаст на него в суд за использование песен группы без разрешения на предвыборных мероприятиях. Об этом сообщило американское онлайн-издание Deadline, передает DW.

"Тhe Rolling Stones принимает дальнейшие шаги, чтобы не дать ему (Дональду Трампу - ред.) использовать песни группы при любых его будущих мероприятиях в рамках политической кампании (...) Если Трамп это проигнорирует, он столкнется с иском из-за нарушения запрета на воспроизведение музыки, разрешение на которую не было предоставлено", - говорится в заявлении группы, опубликованном изданием.

Сообщается, что Тhe Rolling Stones требовала от Трампа не использовать песни группы также во время его предыдущей предвыборной кампании в 2016 году. Впрочем, у Трампа проигнорировали призыв и продолжали использовать песни музыкантов.

Как сообщали Українські Новини, Байден считает, что Трамп попытается отложить выборы президента в США. Однако позже Трамп опроверг слова Байдена. 

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