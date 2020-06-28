Использовали песни на предвыборных митингах. Группа Тhe Rolling Stones пригрозила Трампу судом

Легендарная британская рок-группа Тhe Rolling Stones пригрозила президенту США Дональду Трампу, что подаст на него в суд за использование песен группы без разрешения на предвыборных мероприятиях. Об этом сообщило американское онлайн-издание Deadline, передает DW.

"Тhe Rolling Stones принимает дальнейшие шаги, чтобы не дать ему (Дональду Трампу - ред.) использовать песни группы при любых его будущих мероприятиях в рамках политической кампании (...) Если Трамп это проигнорирует, он столкнется с иском из-за нарушения запрета на воспроизведение музыки, разрешение на которую не было предоставлено", - говорится в заявлении группы, опубликованном изданием.



Сообщается, что Тhe Rolling Stones требовала от Трампа не использовать песни группы также во время его предыдущей предвыборной кампании в 2016 году. Впрочем, у Трампа проигнорировали призыв и продолжали использовать песни музыкантов.



Как сообщали Українські Новини, Байден считает, что Трамп попытается отложить выборы президента в США. Однако позже Трамп опроверг слова Байдена.