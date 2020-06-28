В ВСУ за сутки не поменялось количество новых случаев коронавируса. Сколько всего заболевших

В то время, как Украина побила еще один рекорд по коронавирусу, в Вооруженных силах коронавирусом болеет 179 человек, за прошедшие сутки был зарегистрирован 21 новый случай заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



"По состоянию на 10:00 28 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 179 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 310 человек, летальных случаев - 5", - сказано в нем.



На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 669 человек.



Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 130 человек.



За прошедшие сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.



Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 14 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, изолятор воинской части Львовской области - 5 военнослужащих и изолятор воинской части Киевской области - 8 военнослужащих).



Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.



На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 5 человек из военных частей Киевской области (4 военнослужащих и 1 работник Вооруженных сил Украины).



Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.



По состоянию на 27 июня, в ВСУ зафиксировали 21 новый случай коронавируса.



Как сообщали Українськi Новини, 27 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 917 до 42 982, количество умерших от заболевания - на 19 человек до 1 129.



Кроме того, Киево-Святошинский район лидирует в области по количеству случаев коронавируса.