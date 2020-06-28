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28 июня 2020, воскресенье, 15:55 318
Общество 2020-06-28T15:55:01+03:00
Українські Новини
Киево-Святошинский район лидирует в области по количеству случаев коронавируса

Киево-Святошинский район лидирует в области по количеству случаев коронавируса

Надежда Комендантова
Киевская область, Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как 27 июня количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киеве по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 69 человек, что почти вдвое меньше чем сутки ранее, количество заболевших коронавирусом в Киевской области по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 39 человек до 2 506.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 28 июня 2020 года на 10:00 официально подтверждены 2 506 случаев заболевания коронавирусом (в т. ч. 213 детей и 456 медработников (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 39... За время пандемии умерли 49 человек", - сказано в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждено 556 случаев заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 203, в Софиевской Борщаговке - 73 и в Петропавловской Борщаговке - 49), в Обуховском районе - 277 случаев (наибольшее количество в Обухове - 137 и Украинке - 41).

Также 113 случаев заболевания подтверждены в Бориспольском районе, 92 - в Броварском районе, 70 - Барышевском, 68 т- в Васильковском, 47 - в Вышгородском, 39 - в Кагарлыкском, по 34 - в Мироновском и Бородянском, 20 - в Макаровском.

При этом 140 случаев подтверждены в Белой Церкви, 127 - в Ирпене, 97 - в Яготине, 89 - в Броварах, 84 - в Борисполе, 58 - в Буче, 51 - в Коцюбинском, 50 - в Фастове, 44 - в Кагарлыке, 42 - в Василькове, 39 - в Вышгороде.

Всего за время пандемии выздоровели 1 288 человек (в том числе 105 детей).

На стационарном лечении находятся 277 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 2 229 человек.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 5 878 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 38 сообщений.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 25 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 46 человек до 2 419. На этом фоне Киевская область усилила карантин.

27 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 917 до 42 982, количество умерших от заболевания - на 19 человек до 1 129 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 3,3%, количество новых летальных случаев - на 20,8%.

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