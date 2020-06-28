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28 июня 2020, воскресенье, 15:26 167
Президент 2020-06-28T15:30:01+03:00
Українські Новини
В поздравлении с Днем Конституции Зеленский "урезал" территорию Украины на два региона

В поздравлении с Днем Конституции Зеленский "урезал" территорию Украины на два региона

Надежда Комендантова
Поздравление, Конфуз, День Конституции, Владимир Зеленский, конфуз Зеленского

Владимир Зеленский ошибся, перечисляя количество регионов Украины в своем праздничном обращении ко Дню Конституции.

Об этом сообщает "Страна".

"Знаете, сейчас я нахожусь на Херсонщине. Это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло, потому что в нашей стране таких – двадцать пять", - заявил президент.

Издание  отмечает, что согласно статье 133 Конституции в административном отношении территория Украины включает 27 регионов — 24 области, Автономную Республику Крым и два города, имеющие специальный статус - Киев и Севастополь.

Как сообщали Українськi Новини, в день вышиванки Зеленский  решил передать вышитые украинские сорочки президентам дружественных стран, втом числе в Канаду. Но фейсбук его "растерзал" – в Канаде нет президента

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