Сержант "Айдара" Иван Дедюх погиб в субботу на Донбассе

В Донецкой области в субботу погиб сержант 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины Иван Дедюх.

Об этом сообщил городской глава Тернополя Сергей Надал в Facebook.

"Выражаю глубокие соболезнования семье и близким погибшего на востоке Украины сержанта 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Ивана Дедюха. Доблесть тернопольчанина, отдавшего свою жизнь, чтобы в мире жили будущие поколения, — пример настоящего Героизма, который навеки войдет в историю Украины. Община Тернополя всегда будет помнить патриотов, которые ценой собственной жизни защищали Украину. Вечная память и Царство Небесное! Герои не умирают", — написал Надал.

Иван Дедюх родился 21 января 1983 года в Тернополе. На Донбассе воевал с 2014 года.

Ранее, 27 июня штаб ООС в вечерней сводке сообщил, что вблизи Старогнатовки в результате разрыва неизвестного боеприпаса пострадали два защитника. От полученных множественных осколочных ранений, к сожалению, один из военнослужащих погиб, второй доставлен в лечебное учреждение.

Как сообщали Українські Новини, воины ВСУ уничтожили российскую разведывательную станцию на Донбассе.

Также на Донбассе подорвался украинский сапер.