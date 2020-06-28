подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 июня 2020, воскресенье, 18:27 644
Силовые структуры 2020-06-28T18:40:06+03:00
Українські Новини
Сержант "Айдара" Иван Дедюх погиб в субботу на Донбассе

Сержант "Айдара" Иван Дедюх погиб в субботу на Донбассе

Надежда Комендантова
ВСУ, Айдар, ООС, Потери в зоне ООС, Погибшие в ООС
Иван Дедюх Фото: Facebook
Иван Дедюх Фото: Facebook

В Донецкой области в субботу погиб сержант 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины Иван Дедюх.

Об этом сообщил городской глава Тернополя Сергей Надал в Facebook.

"Выражаю глубокие соболезнования семье и близким погибшего на востоке Украины сержанта 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Ивана Дедюха. Доблесть тернопольчанина, отдавшего свою жизнь, чтобы в мире жили будущие поколения, — пример настоящего Героизма, который навеки войдет в историю Украины. Община Тернополя всегда будет помнить патриотов, которые ценой собственной жизни защищали Украину. Вечная память и Царство Небесное! Герои не умирают", — написал Надал.

Иван Дедюх родился 21 января 1983 года в Тернополе. На Донбассе воевал с 2014 года.

Ранее, 27 июня штаб ООС в вечерней сводке сообщил, что вблизи Старогнатовки в результате разрыва неизвестного боеприпаса пострадали два защитника. От полученных множественных осколочных ранений, к сожалению, один из военнослужащих погиб, второй доставлен в лечебное учреждение.

Как сообщали Українські Новини, воины ВСУ уничтожили российскую разведывательную станцию на Донбассе.

Также на Донбассе подорвался украинский сапер.

Больше новостей о: ВСУ Айдар ООС Потери в зоне ООС Погибшие в ООС

Боевики в зоне ООС ранили защитника Украины...
Сепаратисты применили минометы и противотанковые г...
Под Киевом застрелили экс-бойца "Айдара". Подозрев...
Джон Болтон в своих мемуарах: Порошенко хотел заку...
Количество новых случаев COVID-19 в Украине падает 2 дня подряд и 27 июня снизилось до 917
В поздравлении с Днем Конституции Зеленский "урезал" территорию Украины на два региона
Новости
Сержант "Айдара" Иван Дедюх погиб в субботу на Донбассе 18:27
Пожар на Крушельницкой. Фото: УП
В Киеве на Крушельницкой загорелась многоэтажка рядом с домом, где произошел взрыв 17:58
Зеленский разрешил облсоветам привлекать кредиты на строительство и ремонт дорог под госгарантии 17:28
Драка во Львове.
Во Львове произошла массовая драка со стрельбой: есть пострадавшие 16:56
Детский лагерь. Фото: Pixabay
Детские лагеря в Украине откроются не раньше августа, - МОЗ 16:27
больше новостей
Киевская область усилила карантин. Какие ограничения вступили в силу 12:31
На Киев идет сильная гроза: объявлен желтый уровень опасности 14:26
Владимир Зеленский в Прикарпатье. Фото: Громадське
На Прикарпатье местный житель отдал Зеленскому свою обувь 18:59
Не встает, ничего не видит и ест с ложечки. Как себя чувствует избитый координатор Партии Шария Никита Роженко 21:39
В Киеве стремительно растет заболеваемость коронавирусом 12:05
больше новостей
ЕС решил не открывать границы для украинцев с 1 июля 13:19
Не встает, ничего не видит и ест с ложечки. Как себя чувствует избитый координатор Партии Шария Никита Роженко 21:39
Карантин могут ужесточить в 13 областях, - Минздрав 11:40
МБРР выделит Украине 350 миллионов долларов помощи для экономики 14:07
Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней, — ВОЗ 23:50
больше новостей
Боевики блокируют работу КПВВ "Новотроицкое"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok