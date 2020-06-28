Боевики в зоне ООС ранили защитника Украины

Боевики 12 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) 27 июня, один украинский военнослужащий погиб, 3 получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"27 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы разных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказано в нем.

Обстрелы велись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Светлодарска, Крымского, Орехового, Новотошковского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции возле Верхнеторецкого, Широкино, Водяного, Авдеевки, Марьинки и Гранитного.

За прошедшие сутки 1 украинский военный погиб, еще трое получили ранения.

С начала текущих суток противник 1 раз нарушил режим прекращения огня из минометов 82 мм возле Мироновского.

Потерь вследствие этого обстрела нет.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 9 раз обстреляли позиции сил ООС 26 июня, 1 военный был ранен.

До этого воины ВСУ уничтожили российскую разведывательную станцию на Донбассе.