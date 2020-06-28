Зеленский разрешил облсоветам привлекать кредиты на строительство и ремонт дорог под госгарантии

В то время, как в Раде хотят тратить деньги из фонда борьбы с коронавирусом на ремонт дорог, Президент Владимир Зеленский подписал законопроект, предусматривающий разрешение областным советам привлекать кредиты на строительство, ремонт и содержание дорог местного значения под государственные гарантии.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.

Законопроект был принят Верховной Радой 4 июня.

"Документ обеспечивает эффективное финансирование развития дорожной отрасли Украины. Благодаря этому закону областные государственные администрации смогут привлечь дополнительное финансирование в виде кредитных средств на ремонты дорог местного значения уже в 2020 году", - отмечается в сообщении.

Согласно документу, предусмотрена возможность направления средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, ремонт и содержания автодорог местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах на погашение и обслуживание местного долга по местным внутренним и внешним заимствованиям, привлеченным для выполнения ремонтно-строительных работ на этих дорогах.

При этом установлено, что на обслуживание долга может быть потрачено не более 30% субвенции.

Как сообщали Українськi Новини, из 28 запланированных на ремонт дорог в Киевской области ремонтные работы начались на 6.

Тем временем, Верховная Рада намерена отменить необходимость разрешения на выполнение строительных работ по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог после того, как Кабинет Министров утвердил перечень дорог государственного значения, которые будут восстанавливаться в 2020 году.