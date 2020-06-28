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28 июня 2020, воскресенье, 16:27 15
Общество 2020-06-28T16:27:28+03:00
Українські Новини
Детские лагеря в Украине откроются не раньше августа, - МОЗ

Детские лагеря в Украине откроются не раньше августа, - МОЗ

Надежда Комендантова
Минздрав, МОЗ, Коронавирус, лагеря, Максим Степанов, Детские лагеря

Детские оздоровительные учреждения в Украине не будут открыты с 1 июля, как планировалось ранее, из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в стране

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге в воскресенье, 28 июня.

При этом он обратил внимание на "количество новых случаев коронавирусной болезни, количество людей, которые каждый день госпитализируются, количество людей, которые умирают".

"Тогда гораздо легче понять, почему мы не позволяем работать детским оздоровительным лагерям", — сказал Степанов.

По его словам, в лагерях опасность инфицирования возрастает, поскольку большое количество детей приезжают туда из разных регионов, а потом находятся вместе значительное время.

Таким образом, Кабмин готов принять решение об открытии детских лагерей не ранее, чем с 31 июля.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, однако в Офисе Президента не исключают повторное усиление карантина.

Тем временем, Киев готов открыть 7 детских лагерей с августа в случае снятия карантинных ограничений, если заболеваемость коронавирусом снизится.

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