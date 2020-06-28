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  • Из-за коронавируса права кандидатов на агитацию на выборах в Польше были ограничены, — Левочкина
28 июня 2020, воскресенье, 13:53 268
Политика 2020-06-28T14:09:45+03:00
Українські Новини
Из-за коронавируса права кандидатов на агитацию на выборах в Польше были ограничены, — Левочкина

Из-за коронавируса права кандидатов на агитацию на выборах в Польше были ограничены, — Левочкина

Кира Молчанова
Польша, Выборы Президента Польши, Выборы, Юлия Левочкина
Выборы в Польше. Юлия Левочкина. Фото: zagittya.com.ua
Выборы в Польше. Юлия Левочкина. Фото: zagittya.com.ua

Перенесенные из-за коронавируса президентские выборы в Польше проходят сегодня, 28 июня, но условия карантин повлиял не только на дату их проведения, но и на формат.

Об этом рассказала народная депутатка Украины, член Мониторингового комитета ПАСЕ Юлия Левочкина, которая вошла в состав Миссии ПАСЕ по оценке президентских выборов.

"Польша является второй страной после Сербии, которая в условиях карантинных ограничений в связи с COVID-19 проводит общенациональные выборы. Пандемия повлияла не только на дату проведения выборов, которые изначально планировались на 10 мая 2020 года, но также на их формат. В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в стране Польша на законодательном уровне утвердила смешанную систему голосования – голосование на избирательных участках и голосование по почте, так называемое «заочное голосование» в районах, где того требует ситуация с COVID-19", – рассказала Юлия Лёвочкина.

По ее словам, Национальная избирательная комиссия Польши зарегистрировала 11 кандидатов на пост президента. Среди кандидатов базовые конкурентные преимущества есть у действующего президента Польши Анджея Дуды и действующего мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Более того, в связи с пандемией избирательная агитационная кампания не проводилась должным образом, что значительно ограничило права кандидатов.

Она отметила, что международные наблюдатели на выборах помогают провести честные, прозрачные и демократические выборы.

Выборы в Польше. Фото: zagittya.com.uaВыборы в Польше. Фото: zagittya.com.ua

На избирательном участке в Польше. Фото: zagittya.com.uaНа избирательном участке в Польше. Фото: zagittya.com.ua

Как сообщали Українські Новини, с 22 июня в Польше возобновили международное железнодорожное сообщение, которое останавливали из-за карантина.

Однако Польша продлила запрет на авиаперелеты из Украины до 30 июня.

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