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28 июня 2020, воскресенье, 13:10 246
Политика 2020-06-28T13:14:24+03:00
Українські Новини
Зеленский принес цветы к памятнику автору первой украинской Конституции

Зеленский принес цветы к памятнику автору первой украинской Конституции

Кира Молчанова
Конституция Пилипа Орлика, День Конституции, Пилип Орлик, Владимир Зеленский, Конституция Украины
Владимир Зеленский у памятника Пилипу Орлику. Фото: пресс-служба Офиса Президента
Владимир Зеленский у памятника Пилипу Орлику. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Президент Владимир Зеленский почтил память автора первой украинской Конституции Пилипа Орлика по случаю Дня Конституции.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"По случаю Дня Конституции Украины Президент Владимир Зеленский почтил память создателя первой украинской Конституции Пилипа Орлика. Глава государства возложил цветы к памятнику гетману в Киеве", - сказано в нем.

Отмечается, что в церемонии также принял участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

В своем обращении по случаю праздника Зеленский отметил, что с уважения к Конституции начинается гражданское общество.

Также он подчеркнул, что закон нужно уважать, а не соревноваться в сообразительности, как можно его обойти.

"Мы должны научиться уважать права друг друга. Понимать, что круг твоих прав не может посягать на права другого человека", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена провести торжественное мероприятие с соблюдением противоэпидемических мер у памятника гетману Пилипу Орлику ко Дню Конституции за 45,8 тыс. гривен.

На трассе Киев-Одесса образовалась километровая пробка перед длинными выходными ко Дню Конституции. Движение затруднено из-за ремонта.

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